Росії нема куди діти сиру нафту, яка просто накопичується в морі

російської сирої нафти, що накопичується в морі, з кінця серпня зріс на 48%.



Про це пише



Експорт російської нафти дедалі більше стикається з логістичним колапсом, попри формальне зростання відвантажень.



За чотири тижні до 21 грудня середні морські потоки з росії зросли до 3,87 млн барелів на добу — максимального рівня з травня 2023 року. Однак доставити ці обсяги покупцям стає все складніше.



Формальне зростання експорту частково пояснюється падінням внутрішної переробки: через українські удари по нафтовій інфраструктурі обсяги переробки залишаються нижчими за сезонні норми. У результаті росія змушена вивозити дедалі більше сирої нафти, не маючи гарантованих покупців.



