Із початку холодів у пожежах на Волині загинули 12 людей

Волинянам нагадали про правила пожежної та газової безпеки в зимовий період, адже лише протягом нинішнього опалювального сезону в області12 осіб.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОДА.Опалювальний сезон, а особливо різдвяно-новорічні свята, – період підвищених ризиків для безпеки громадян. В зимовий період значно зростає кількість пожеж, випадків отруєння чадним газом і нещасних випадків, пов’язаних з використанням електричних та газових приладів.Аби нагадати волинянам про основні правила безпеки під час опалювального періоду, у Волинській ОВА відбувся брифінг за участі начальника аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»та провідного інспектора відділу превентивної діяльності, ринкового нагляду і техногенної безпеки управління цивільного захисту ГУ ДСНС України у Волинській області, старшого лейтенанта служби цивільного захистуЯк повідомив представник ДСНС у Волинській області Юрій Хомицький, з початку опалювального сезону 2025 року на Волині сталося 121 пожежа, унаслідок яких загинули 12 осіб. Переважна більшість займань виникла через порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням або через конструктивні недоліки печей.Фахівець наголошує: перед початком використання печі необхідно перевірити їхню справність – переконатися у відсутності тріщин, своєчасно очищати димоходи від сажі та продуктів горіння. Заборонено розпалювати печі легкозаймистими речовинами, а також допускати до їх використання дітей чи осіб, які не можуть безпечно з цим упоратися. Перед топковим отвором обов’язково має бути металевий лист, що захищає від випадання жарин. Не можна сушити речі над піччю та зберігати легкозаймисті матеріали ближче ніж за один метр від неї.Ще однією поширеною причиною пожеж у зимовий період є коротке замикання електромережі, яке виникає через перенавантаження, пошкодження або несправність електропроводки.Також Юрій Хомицький підкреслює, що заборонено користуватися несертифікованими або пошкодженими електроприладами та залишати їх без нагляду. Особливу небезпеку становить підключення кількох обігрівачів до одного подовжувача – це часто призводить до перенавантаження та займання.Під час різдвяно-новорічних свят рятувальники радять встановлювати ялинку на безпечній відстані від камінів, обігрівачів та інших нагрівальних приладів. Також необхідно перевіряти справність гірлянд, адже після тривалого зберігання вони можуть мати пошкодження, здатні спричинити коротке замикання.Окремо під час брифінгу нагадали про використання піротехнічних виробів, які традиційно стають актуальними у різдвяно-новорічний період. В умовах воєнного стану в Україні дозволений продаж лише піротехніки класу F1 – бенгальських вогнів та хлопавок.Водночас рятувальники застерігають: навіть ці вироби є джерелом відкритого вогню, тому потребують особливо обережного поводження.У зв’язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі України ДСНС рекомендує у разі раптового вимкнення електроенергії або різких перепадів напруги вимикати живлення вручну – на лічильнику або вхідному автоматі.Про правила безпечного використання газу в побуті, особливо в опалювальний період, розповів начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Валентин Киричук.За словами Валентина Киричука, більшість споживачів користуються газовими плитами.«Вимоги до газової плити відносно прості. Щоб безпечно користуватися нею, потрібно забезпечити наявність вентиляції та доступ повітря, а також не залишати плиту без нагляду», – зазначає начальник аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», - каже він.Що стосується димохідних газових приладів та опалювальних котлів , то вони потребують більшої уваги. Під час їх роботи утворюється чадний газ (оксид вуглецю), який є безбарвним, без запаху і небезпечним для життя.«Для безпеки рекомендую встановити газоаналізатори – вони виявляють витік природного газу та чадного газу і подають сигнал, якщо концентрація небезпечна», – наголосив спеціаліст.Причинами потрапляння чадного газу у приміщення є порушення під час монтажу чи експлуатації приладів: неправильно влаштована витяжна вентиляція з примусовим спонуканням, самовільна заміна газових приладів, відсутність обслуговування димовентиляційних каналів. Щоб уникнути спонтанних витоків газу або поломок, власник квартири повинен своєчасно забезпечувати технічне обслуговування системи газопостачання.У Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» наголошують: власники житла, орендарі або квартиронаймачі зобов’язані забезпечити своєчасне технічне обслуговування внутрішніх систем газопостачання та газових приладів. Для цього необхідно укласти договір зі спеціалізованим підприємством, яке має право виконувати такі роботи. Споживачі мають право самостійно обирати підприємство, яке надаватиме послуги з технічного обслуговування – нині на ринку працює кілька таких організацій.Аби вберегти себе та рідних від аварій і отруєння чадним газом, слід дотримуватися кількох простих, але важливих правил:• своєчасне обслуговування газових приладів та димовентиляційних каналів;• дотримання правил технічної експлуатації;• забезпечення природної вентиляції та доступу повітря;• використання приладів за призначенням і не залишати їх без нагляду;• придбання детекторів чадного газу та природного газу.