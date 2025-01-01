Історія вулиць Луцька оживає у смартфоні: деталі проєкту «Стріткод»

У Луцьку наприкінці 2025 року втілили у життя, який ознайомить людей із історією вулиць міста.Про це повідомляє Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.Боротьба за існування України ведеться не тільки на фронті, а й у тилу. І ця боротьба, перш за все, за свідомість людей. За усвідомлення себе українцями, представниками української нації, кращі сини та доньки якої впродовж віків виборювали і продовжують виборювати наше право на існування і незалежність.На завершення 2025 року управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у партнерстві з ГО «Історична платформа» (м. Київ), Волинським національним університетом імені Лесі Українки і компанією «Aqua Print» реалізували у Луцьку перший етап проєкту «Стріткод: історія на кожному кроці».На вулицях міста, названих іменами видатних співвітчизників та земляків, встановлено 26 іменних табличок з QR-кодами.«Стріткод: історія на кожному кроці» - це інтерактивна онлайн платформа про українських історичних постатей, де в одному місці зібрана вся інформація про людину чи історичну подію. Фізично - це інформаційні таблиці з QR-кодом, які вбудовані в міський простір.Мета цього проєкту - розповісти містянам про визначних людей української історії, іменами яких названі вулиці наших міст. Наразі до проєкту долучені шість міст.Проєкт «Стріткод: історія на кожному кроці» реалізує ГО «Історична платформа» (м. Київ) за підтримки Українського культурного фонду (УКФ). В Луцьку проєкт втілюється за підтримки управління туризму та промоції міста Луцької міської Ради в партнерстві з Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Aqua Print».