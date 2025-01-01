Історія вулиць Луцька оживає у смартфоні: деталі проєкту «Стріткод»
Сьогодні, 17:16
У Луцьку наприкінці 2025 року втілили у життя перший етап проєкту «Стріткод», який ознайомить людей із історією вулиць міста.
Про це повідомляє Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Боротьба за існування України ведеться не тільки на фронті, а й у тилу. І ця боротьба, перш за все, за свідомість людей. За усвідомлення себе українцями, представниками української нації, кращі сини та доньки якої впродовж віків виборювали і продовжують виборювати наше право на існування і незалежність.
На завершення 2025 року управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у партнерстві з ГО «Історична платформа» (м. Київ), Волинським національним університетом імені Лесі Українки і компанією «Aqua Print» реалізували у Луцьку перший етап проєкту «Стріткод: історія на кожному кроці».
На вулицях міста, названих іменами видатних співвітчизників та земляків, встановлено 26 іменних табличок з QR-кодами.
Що ж таке «Стріткод»?
«Стріткод: історія на кожному кроці» - це інтерактивна онлайн платформа про українських історичних постатей, де в одному місці зібрана вся інформація про людину чи історичну подію. Фізично - це інформаційні таблиці з QR-кодом, які вбудовані в міський простір.
Мета цього проєкту - розповісти містянам про визначних людей української історії, іменами яких названі вулиці наших міст. Наразі до проєкту долучені шість міст.
Проєкт «Стріткод: історія на кожному кроці» реалізує ГО «Історична платформа» (м. Київ) за підтримки Українського культурного фонду (УКФ). В Луцьку проєкт втілюється за підтримки управління туризму та промоції міста Луцької міської Ради в партнерстві з Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Aqua Print».
