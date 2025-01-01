З 1 січня 2026 року в Україні зростуть пенсії: які суми
Сьогодні, 19:20
З 1 січня 2026 року в Україні планується підвищення пенсійних виплат. Причина — зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Очікується, що перерахунок пенсій торкнеться більшості категорій пенсіонерів.
Мінімальна пенсія зросте з 2361 грн до 2595 грн, тож пенсіонери, які отримують мінімальний розмір виплат, матимуть щомісячну надбавку у 234 грн.
Максимальна пенсія, що не може перевищувати десятикратний розмір мінімальної, зросте до 25 950 грн. Відповідно, найбільше можливе підвищення становитиме 2340 грн.
Доплати також збільшать тим, хто має понаднормовий стаж — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожен рік стажу понад норму виплачуватимуть на 234 грн більше — це різниця між новою та чинною надбавкою, яка становить 1% від мінімальної пенсії. Наприклад, за 10 додаткових років стажу пенсія зросте на 2340 грн. Водночас максимальна виплата не може перевищувати 25 950 грн.
Наймасштабніше підвищення очікується 1 березня 2026 року — індексація торкнеться близько 90% пенсіонерів, тобто понад 9 мільйонів людей.
Орієнтовний розмір індексації може становити 11–15%, однак, як і попередніми роками, надбавка буде обмежена — не більше 1500 грн. Максимальну доплату зможуть отримати ті, хто нині має від 10 000 грн пенсії за 15% індексації та від 13 636 грн — за 11%.
