З 1 січня 2026 року в Україні зростуть пенсії: які суми

З 1 січня 2026 року в Україні планується підвищення пенсійних виплат. Причина — зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Очікується, що перерахунок пенсій торкнеться більшості категорій пенсіонерів.Мінімальна пенсія зросте з 2361 грн до 2595 грн, тож пенсіонери, які отримують мінімальний розмір виплат, матимуть щомісячну надбавку у 234 грн.Максимальна пенсія, що не може перевищувати десятикратний розмір мінімальної, зросте до 25 950 грн. Відповідно, найбільше можливе підвищення становитиме 2340 грн.Доплати також збільшать тим, хто має понаднормовий стаж — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожен рік стажу понад норму виплачуватимуть на 234 грн більше — це різниця між новою та чинною надбавкою, яка становить 1% від мінімальної пенсії. Наприклад, за 10 додаткових років стажу пенсія зросте на 2340 грн. Водночас максимальна виплата не може перевищувати 25 950 грн.Наймасштабніше підвищення очікується 1 березня 2026 року — індексація торкнеться близько 90% пенсіонерів, тобто понад 9 мільйонів людей.Орієнтовний розмір індексації може становити 11–15%, однак, як і попередніми роками, надбавка буде обмежена — не більше 1500 грн. Максимальну доплату зможуть отримати ті, хто нині має від 10 000 грн пенсії за 15% індексації та від 13 636 грн — за 11%.