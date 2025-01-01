Якою буде погода на Волині та у Луцьку у четвер, 25 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у телеграмі.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 3-5° морозу.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.



