На Волині накрили різдвяний стіл просто неба для зниклих безвісти та полонених воїнів. ВІДЕО
24 грудня у Ковелі організували пісну вечерю просто неба для родин захисників, які зараз далеко — у полоні, чи зникли безвісти.

За словами організаторки Аліни Данилюк, акція "Різдвяний стіл під відкритим небом" у місті відбувається вдруге, - пише Суспільне.

Дружини і матері принесли військову форму і повісили її на вільні стільці за святковим столом.

"В цій різдвяній святковій метушні ми хочемо привернути увагу до того, що є люди яких ми чекаємо. Когось чекають з полону, когось безвісти зниклих, а когось вже не дочекаються", — сказала організаторка.

Акція тривала дві години, у ній взяли участь орієнтовно 30 людей. До спільного столу міг долучитися кожен охочий.


