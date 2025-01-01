На Волині накрили різдвяний стіл просто неба для зниклих безвісти та полонених воїнів. ВІДЕО





За словами організаторки Аліни Данилюк, акція "Різдвяний стіл під відкритим небом" у місті відбувається вдруге, - пише



Дружини і матері принесли військову форму і повісили її на вільні стільці за святковим столом.



"В цій різдвяній святковій метушні ми хочемо привернути увагу до того, що є люди яких ми чекаємо. Когось чекають з полону, когось безвісти зниклих, а когось вже не дочекаються", — сказала організаторка.



Акція тривала дві години, у ній взяли участь орієнтовно 30 людей. До спільного столу міг долучитися кожен охочий.





