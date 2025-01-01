На Святвечір у селі на Волині сталася смертельна ДТП





Про це повідомляє видання "Нове життя - новини Любешівщини".



За попередньою інформацією, ввечері, 24 грудня у селі Люб’язь Любешівської громади Камінь-Каширського району сталася ДТП. Під час дорожньо-транспортної пригоди загинув місцевий житель.



Деталі — згодом.





