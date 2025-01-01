На Святвечір у селі на Волині сталася смертельна ДТП

У селі Люб'язь на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє видання "Нове життя - новини Любешівщини".

За попередньою інформацією, ввечері, 24 грудня у селі Люб’язь Любешівської громади Камінь-Каширського району сталася ДТП. Під час дорожньо-транспортної пригоди загинув місцевий житель.

Деталі — згодом.


Теги: смерть ДТП, Люб'язь, Святвечір
