На Святвечір у селі на Волині сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 21:16
У селі Люб'язь на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє видання "Нове життя - новини Любешівщини".
За попередньою інформацією, ввечері, 24 грудня у селі Люб’язь Любешівської громади Камінь-Каширського району сталася ДТП. Під час дорожньо-транспортної пригоди загинув місцевий житель.
Деталі — згодом.
Коментарі 0
