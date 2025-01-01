Кількість тромбоцитів: про що говорять ці показники?





При інтерпретації результатів загального аналізу крові лікар завжди оцінює рівень синіх клітин крові – тромбоцитів. Саме вони приймають участь згортання крові та зупиняють кровотечу, закриваючи дефект у травмованій судині. Для більш точної оцінки рівня тромбоцитів може виконуватися такий аналіз як метод Фоніо, який проводиться ручним підрахунком.



У пунктах лабораторії INVIVO завдяки використанню сучасного обладнання та якісних реактивів аналізи для підрахунку рівня тромбоцитів будуть точними. Це робить діагностику більш точною, та допомагає лікарю призначати ефективне лікування.





Що таке тромбоцити?

Тромбоцити – це пласкі, безбарвні та без'ядерні клітини крові, що утворюються у кістковому мозку. Їх розмір складає 2 – 4 мкм. Коли вони потрапляють у загальний кровотік, вони починають виконувати свої функції та захищають від крововтрати. У спокійному стані тромбоцити мають форму дисків, але після активації вона змінюється. Життя цих синіх клітин крові складає 7 – 10 днів. Після цього строку вони утилізуються у селезінці й печінці.



Основні функції синіх клітин крові

Головне задача тромбоцитів – попереджати та зупиняти кровотечі. Речовини, які виділяються при пошкодженні судин, активують їх. У відповідь починається наступна реакція:



формуються мікротромби, які починають закривати пошкоджену частину судини;

тромбоцити запускають реакцію згортання плазми та сприяють її загущенню.

При зменшенні кількості або порушенні функціональності цих синіх клітин крові у людини підвищується ризик крововтрати. Саме тому не слід відкладати виконання аналізів у профілактичних або лікувальних цілях.





Чим відрізняється показник ЗАК від аналізу по методу Фоніо?

При виконанні загального аналізу крові підрахунок всіх клітин виконується за допомогою гемоаналізатора і у результатах відображається більша кількість показників (наприклад, рівень еритроцитів, лейкоцитарна формула ШОЕ та ін.). При виконанні підрахунку за методом Фоніо ручним способом рахується лише кількість синіх клітин крові. Крім цього, він є більш дешевим. Такий спосіб буває потрібним для більш швидкого отримання результатів. Зазвичай він використовується для обстеження перед хірургічними втручаннями, після виконання лікування цитостатиками, під час вагітності або кровотечах.



Які показники тромбоцитів вважаються нормальними?

Конкретні референтні значення залежать від лабораторії, саме тому бажано виконувати дослідження у одному місці. Інтерпретацією результатів має займатися лише лікар, який враховує всі особливості клінічного випадку.



Як правильно підготуватися до аналізу?

Визначення рівня тромбоцитів зазвичай виконується в межах загального аналізу крові. Підготовка нескладна:



Повідомити лікаря про всі медикаменти, БАДи або засоби народної медицини, які ви приймаєте. При необхідності скасовувати їх прийом.

Відмовитися від алкогольних напоїв за 2-3 дні до аналізу.

Припинити приймати їжу за 10 – 12 годин. Для маленьких дітей цей проміжок часу може бути коротшим. Точний інтервал вам порекомендує лікар. Напередодні бажано відмовитися від вживання жирної, смаженої та важкої їжі. Пити чисту воду дозволяється.

За 2-3 години необхідно відмовитися від фізичних та психоемоційних навантажень, та куріння.

Що означає низький рівень тромбоцитів?

Цей стан називається «тромбоцитопенією». Він може бути наслідком:



крововтрат;

захворювань кісткового мозку;

ДВЗ-синдрому;

тяжких захворювань нирок і печінки;

аутоімунних захворювань;

надмірного вживання алкоголю;

онкологічних процесів;

вірусних інфекцій (ВІЛ, гепатити);

спленмегалії;

інтоксикації важкими металами;

прийому певних препаратів;

променевої терапії;

тяжких травм;

рясних або тривалих менструацій;

гіповітамінозів.

При вагітності тромбоцитопенія викликається фізіологічними змінами. Незначні відхилення від показників норми не потребують терапії, але при значній тромбоцитопенії необхідна додаткова діагностика для виключення прееклампсії, патологій кісткового мозку або аутоімунних процесів.



При низькому рівні тромбоцитів зростає ризик крововиливів і триваліших кровотеч, а при значному дефіциті можливі спонтанні та загрожуючи для життя кровотечі.





Що означає підвищений рівень тромбоцитів?

Зростання кількості синіх клітин крові – тромбоцитоз. Він викликається різними станами та захворюваннями:



інфекційними агентами: тими що провокують пневмонію, туберкульоз та деякими вірусами;

аутоімунними та хронічними запаленнями;

дефіцитом заліза;

онкологічними процесами;

травмами;

прийомом ліків;

стресом;

алергічними реакціями;

інтенсивними фізичними навантаженнями;

еритроцитозом;

видаленням селезінки.

Існує також реактивний (фізіологічний) тромбоцитоз, який виникає на початку кровотечі. У такому випадку зміни тимчасові й не становлять небезпеки.



Як нормалізувати рівень тромбоцитів?

Тактика лікування залежить від причини зміни показника. Тромбоцитопенія та тромбоцитоз – це не хвороби, а симптоми, тому терапія спрямована на усунення основного захворювання. Призначення має робити лише лікар.



До плану лікування можуть входити:



медикаментозна терапія основної патології;

корекція харчування та способу життя;

при кровотечах – хірургічне втручання;

при онкологічних процесах – хіміо-, променева, таргетна або хірургічна терапія;

при тяжкій тромбоцитопенії – переливання тромбоцитарної маси від донорів.

На завершення

Рівень тромбоцитів – важливий показник, що допомагає виявляти порушення згортання крові та діагностувати різні захворювання. Своєчасне обстеження дозволяє запобігати ускладненням, пов’язаним як із тромбоцитопенією, так і з тромбоцитозом.



Рівень тромбоцитів – важливий показник, що допомагає виявляти порушення згортання крові та діагностувати різні захворювання. Своєчасне обстеження дозволяє запобігати ускладненням, пов'язаним як із тромбоцитопенією, так і з тромбоцитозом.

Дотримуйтесь рекомендацій лікаря та проходьте необхідні обстеження.

