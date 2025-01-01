Як волинські прикордонники провели Святвечір. ФОТО

У переддень Різдва Христового військовослужбовці Волинського прикордонного загону, серед яких і нещодавно мобілізовані захисники, зібралися разом, щоб зустріти Святвечір за давніми українськими традиціями.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Особливого духовного настрою цій вечері надала присутність капелана. Він зачитав святкове архієрейське послання та звершив спільну молитву, яка стала джерелом підтримки й внутрішньої сили для кожного воїна. Його слова нагадали про значення віри, єдності та незламного духу, що допомагають вистояти навіть у найважчі часи.До святкового столу долучилися й прикордонники, які щодня охороняють кордон з Польщею та білоруссю. Попри відповідальну службу, цього вечора вони відчули атмосферу дому й різдвяного затишку.На столах були традиційні пісні страви — кутя, узвар, вареники та інші наїдки, знайомі кожному з дитинства. Святвечір подарував захисникам тепло, підтримку та віру — те, що так необхідне напередодні світлого свята Різдва.