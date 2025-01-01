В Україні референдум про мирну угоду може відбутися разом з виборами





Про це заявив український президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, під час зустрічі з журналістами, - пише



Він припустив, що одночасно з референдумом у країні можуть бути проведені вибори, проте які саме - не уточнив.



"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі 'так' чи 'ні'. Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - сказав Зеленський.



За словами президента, гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення на референдумі.



20 пунктів мирної угоди

Раніше Зеленський вперше розкрив всі 20 пунктів мирного плану для закінчення війни, розв'язаної Росією, проєкт якого зараз є частиною переговорів про мир. Він наголосив, що це базовий документ про закінчення війни, політичний документ між Україною, США, Європою і РФ.



Серед озвучених ним 20 пунктів: положення про підтвердження суверенітету України, домовленість про ненапад між Росією та Україною, механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, гарантії безпеки для України від США, НАТО, Європи за аналогією п'ятої статті Північноатлантичного договору, 800 тисяч ЗСУ у мирний час, закріплення в російському законодавстві політики ненападу на Європу та Україну, членство України в ЄС у конкретно визначений час, привілегії для Києва у доступі на ринки ЄС, пакет угод про економічний розвиток України, створення фондів для відновлення її економіки та відбудови, пришвидшення процесу укладання угоди про вільну торгівлю України-США, без'ядерний статус України, обмін військовополоненими по формулі "всіх на всіх", повернення всіх цивільних, дітей, заручників, політичних в'язнів, проведення виборів в Україні та повне негайне припинення вогню.



Питання територій та ЗАЕС ще обговорюються

Питання територій досі є предметом дискусій, розглядаються два варіанти щодо цього. За першим - на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.



Водночас за другим пропонується створення вільної економічної зони Донбасу та її демілітаризацію. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення і російських сил. Саме цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.



Також в документі пропонується спільна експлуатація ЗАЕС США, Україною та РФ. Утім, це питання ще обговорюється, адже Україна не хоче вести бізнес з РФ напряму.



Мирна угода буде юридично обов'язковою, а її виконання контролюватиметься, гарантуватиметься Радою миру під головуванням президента США Дональда Трампа.

