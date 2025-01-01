Через необережне поводження зі свічкою на Волині горів будинок. ФОТО





Про це повідомляю у ГУ ДСНС України у Волинській області.



24 грудня о 17:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Маневичі на вулиці Пилипа Орлика.



До місця події оперативно прибули вогнеборці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини та відомча пожежна охорона Виправної колонії №42.



На гасіння пожежі подано один водяний ствол. Пожежу локалізовано о 17:48, ліквідовано — о 18:04. Потерпілих немає.



Попередня причина займання — необережне поводження зі свічкою.





