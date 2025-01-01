25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво Христове. У 2017 році в Україні вперше офіційно відзначили це свято.
ВолиньPost вітає усіх волинян із Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим!
День народження сьогодні святкує актор Волинського українського академічного облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолій Романюк.
У неділю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Ісус, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
