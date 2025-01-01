Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем

11-річний українець встановив новий світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем.Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.11-річнийз села Сторона Львівської області встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем, виконавши трюк 13 096 разів."Це – не просто цифри в нашому протоколі. Це - справжній тріумф наполегливості, яка властива майбутній зірці світового футболу, а нині маленькому українцеві, 11-річному Андрію Паніву з села Сторона на Львівщині. Юний майстер футбольного фристайлу здійснив рекордну кількість набивань футбольного м’яча ногами і визнаний Національним Реєстром Рекордів світовим рекордсменом", - йдеться у дописі.Андрій Панів безперервно жонглював м’ячем упродовж 1 години 37 хвилин.Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.На запрошення засновника Федерації вуличного футболу Українирекордсмен України і світу Андрій Панів отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС' 65 (місто Хенгело), де вже за 14 ігор забив 33 гола!