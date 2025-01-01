Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем

Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем
11-річний українець встановив новий світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

11-річний Андрій Панів з села Сторона Львівської області встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем, виконавши трюк 13 096 разів.

"Це – не просто цифри в нашому протоколі. Це - справжній тріумф наполегливості, яка властива майбутній зірці світового футболу, а нині маленькому українцеві, 11-річному Андрію Паніву з села Сторона на Львівщині. Юний майстер футбольного фристайлу здійснив рекордну кількість набивань футбольного м’яча ногами і визнаний Національним Реєстром Рекордів світовим рекордсменом", - йдеться у дописі.

Андрій Панів безперервно жонглював м’ячем упродовж 1 години 37 хвилин.

Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.

На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка рекордсмен України і світу Андрій Панів отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС' 65 (місто Хенгело), де вже за 14 ігор забив 33 гола!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, рекорд, світ, жонглювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем
Сьогодні, 03:41
Через необережне поводження зі свічкою на Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:15
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні референдум про мирну угоду може відбутися разом з виборами
24 грудня, 23:19
Як волинські прикордонники провели Святвечір. ФОТО
24 грудня, 22:38
Медіа
відео
1/8