Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем
Сьогодні, 03:41
11-річний українець встановив новий світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем.
Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
11-річний Андрій Панів з села Сторона Львівської області встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем, виконавши трюк 13 096 разів.
"Це – не просто цифри в нашому протоколі. Це - справжній тріумф наполегливості, яка властива майбутній зірці світового футболу, а нині маленькому українцеві, 11-річному Андрію Паніву з села Сторона на Львівщині. Юний майстер футбольного фристайлу здійснив рекордну кількість набивань футбольного м’яча ногами і визнаний Національним Реєстром Рекордів світовим рекордсменом", - йдеться у дописі.
Андрій Панів безперервно жонглював м’ячем упродовж 1 години 37 хвилин.
Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.
На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка рекордсмен України і світу Андрій Панів отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС' 65 (місто Хенгело), де вже за 14 ігор забив 33 гола!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
11-річний Андрій Панів з села Сторона Львівської області встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем, виконавши трюк 13 096 разів.
"Це – не просто цифри в нашому протоколі. Це - справжній тріумф наполегливості, яка властива майбутній зірці світового футболу, а нині маленькому українцеві, 11-річному Андрію Паніву з села Сторона на Львівщині. Юний майстер футбольного фристайлу здійснив рекордну кількість набивань футбольного м’яча ногами і визнаний Національним Реєстром Рекордів світовим рекордсменом", - йдеться у дописі.
Андрій Панів безперервно жонглював м’ячем упродовж 1 години 37 хвилин.
Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.
На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка рекордсмен України і світу Андрій Панів отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС' 65 (місто Хенгело), де вже за 14 ігор забив 33 гола!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем
Сьогодні, 03:41
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні референдум про мирну угоду може відбутися разом з виборами
24 грудня, 23:19
Як волинські прикордонники провели Святвечір. ФОТО
24 грудня, 22:38