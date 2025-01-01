Ліміти на готівку: яку суму дозволить знімати ПриватБанк у наступному році





За прогнозами Національного банку, ці правила з великою ймовірністю збережуться і на початку 2026 року, тож варто заздалегідь знати, на які суми можна розраховувати, - повідомляє видання



Найбільше запитань у клієнтів традиційно виникає щодо ПриватБанку — найбільшого банку країни. Фінустанова застосовує індивідуальний підхід до встановлення лімітів, і вони можуть відрізнятися залежно від кількох чинників.



По-перше, важливу роль відіграє тип банківської картки. Для дебетових, кредитних і додаткових карт діють різні правила зняття готівки. По-друге, враховується статус клієнта — люди з високим фінансовим рейтингом або VIP-клієнти зазвичай мають доступ до більших сум. Також на ліміт можуть впливати персональні договори з банком — наприклад, наявність депозитів або інших фінансових продуктів.



Водночас існує загальний граничний показник: банкомат ПриватБанку у 2025 та 2026 роках не видає більше ніж 20 тисяч гривень на добу з картки цього банку. Саме ця сума вважається максимально можливою для більшості клієнтів.



Окремо діє послуга зняття готівки без картки. У такому разі правила жорсткіші: за одну операцію можна отримати не більше 4 тисяч гривень, а кількість операцій обмежена. Загальний денний ліміт при цьому також не перевищує 20 тисяч гривень. Якщо ж користувач вперше скористався цією послугою, система дозволяє лише одну операцію протягом 24 годин.



У Нацбанку наголошують: такі обмеження — це не примха банків, а елемент фінансової стабільності в умовах війни. Ліміти дозволяють уникати паніки, зменшують ризики зловживань і забезпечують рівний доступ до готівки для всіх клієнтів.

