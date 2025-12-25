БпЛА атакували Москву та порт на Кубані
Сьогодні, 09:07
У ніч Різдва безпілотники атакували Москву та порт у місті Темрюк Краснодарського краю Росії.
Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про 8 ударних БпЛА, які нібито були збиті на підступах до міста, пише LB.ua.
На Кубані внаслідок влучання засобів ураження сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Пожежа охопила територію у 2 тисячі квадратних метрів. Окупантам довелося задіяти 70 осіб та 18 одиниць техніки.
