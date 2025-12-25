БпЛА атакували Москву та порт на Кубані

У ніч Різдва безпілотники атакували Москву та порт у місті Темрюк Краснодарського краю Росії.

Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про 8 ударних БпЛА, які нібито були збиті на підступах до міста, пише LB.ua.

На Кубані внаслідок влучання засобів ураження сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Пожежа охопила територію у 2 тисячі квадратних метрів. Окупантам довелося задіяти 70 осіб та 18 одиниць техніки.

1/8