«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ

25 грудня о 15:00 лучан та гостей громади запрошують у Палац культури міста Луцька на великий різдвяний концерт «Колядуємо разом».Про це повідомили в Луцькій міській раді.На сцені звучатимуть і сучасні різдвяні пісні, й українські народні колядки в оригінальних авторських обробках. Атмосферу свята доповнять танцювальні номери від ансамблів народного танцю «Волинянка» та «Волиняночка» – колективів, які прославили Луцьк далеко за межами України.Особливим подарунком для глядачів стануть виступи заслуженої артистки Українита народного артиста України. До них приєднаються діти з вокальних студій міста, а також знані співачки громади, які подарують щирі й теплі пісні.Не обійдеться й без живої музики – оркестри та ансамблі створять неповторний різдвяний настрій. Фінальним акордом стане спільна коляда, до якої запрошуємо усіх бажаючих, щоб відчути справжній дух єдності.А в п’ятницю, 26 грудня, у Палаці культури міста Луцька об 11:00 розпочнеться фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», о 18:00 – фольклорно-обрядове дійство «Різдвяна заметіль».