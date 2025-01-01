«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 09:17
25 грудня о 15:00 лучан та гостей громади запрошують у Палац культури міста Луцька на великий різдвяний концерт «Колядуємо разом».
Про це повідомили в Луцькій міській раді.
На сцені звучатимуть і сучасні різдвяні пісні, й українські народні колядки в оригінальних авторських обробках. Атмосферу свята доповнять танцювальні номери від ансамблів народного танцю «Волинянка» та «Волиняночка» – колективів, які прославили Луцьк далеко за межами України.
Особливим подарунком для глядачів стануть виступи заслуженої артистки України Алли Опейди та народного артиста України Василя Чепелюка. До них приєднаються діти з вокальних студій міста, а також знані співачки громади, які подарують щирі й теплі пісні.
Не обійдеться й без живої музики – оркестри та ансамблі створять неповторний різдвяний настрій. Фінальним акордом стане спільна коляда, до якої запрошуємо усіх бажаючих, щоб відчути справжній дух єдності.
Вхід на концерт – донат на підтримку Збройних Сил України.
А в п’ятницю, 26 грудня, у Палаці культури міста Луцька об 11:00 розпочнеться фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», о 18:00 – фольклорно-обрядове дійство «Різдвяна заметіль».
