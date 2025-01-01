«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ

«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ
25 грудня о 15:00 лучан та гостей громади запрошують у Палац культури міста Луцька на великий різдвяний концерт «Колядуємо разом».

Про це повідомили в Луцькій міській раді.

На сцені звучатимуть і сучасні різдвяні пісні, й українські народні колядки в оригінальних авторських обробках. Атмосферу свята доповнять танцювальні номери від ансамблів народного танцю «Волинянка» та «Волиняночка» – колективів, які прославили Луцьк далеко за межами України.

Особливим подарунком для глядачів стануть виступи заслуженої артистки України Алли Опейди та народного артиста України Василя Чепелюка. До них приєднаються діти з вокальних студій міста, а також знані співачки громади, які подарують щирі й теплі пісні.

Не обійдеться й без живої музики – оркестри та ансамблі створять неповторний різдвяний настрій. Фінальним акордом стане спільна коляда, до якої запрошуємо усіх бажаючих, щоб відчути справжній дух єдності.

Вхід на концерт – донат на підтримку Збройних Сил України.

А в п’ятницю, 26 грудня, у Палаці культури міста Луцька об 11:00 розпочнеться фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», о 18:00 – фольклорно-обрядове дійство «Різдвяна заметіль».

«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані, - ISW
Сьогодні, 09:40
«Колядуємо разом»: різдвяний концерт у Луцьку на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 09:17
БпЛА атакували Москву та порт на Кубані
Сьогодні, 09:07
У лісі на Волині знайли тіло жінки
Сьогодні, 08:25
Ліміти на готівку: яку суму дозволить знімати ПриватБанк у наступному році
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8