Оприлюднили «плівки Вітіва»: йому призначили запобіжний захід - 10 млн застави

Анатолія Вітіва, якого підозрюють у корупційному злочині.



Суд постановив застосувати до нього заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, а також зобов’язав носити електронний засіб контролю.



Ухвалу про обрання запобіжного заходу Анатолію Вітіву Вищий антикорупційний суд виніс 24 грудня.



Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в представників місцевої влади та оголосили підозри у хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» — Анатолію Вітіву та депутату Луцької міської ради Миколі Федіку. Окрім цього, про підозру у наданні неправомірної вигоди



За версією слідства, йшлося про можливий вплив на ухвалення позитивних рішень органами місцевого самоврядування щодо земельної ділянки під забудову багатоповерхового житла в Луцьку. Сума ймовірної неправомірної вигоди становила близько 30 тисяч доларів.



НАБУ і САП оприлюднили фрагменти прослуховувань, на яких зафіксовано голоси, ймовірно, депутатів обласної та міської рад — Анатолія Вітіва і Миколи Федіка: ВІДЕО В ТЕЛЕГРАМ:



