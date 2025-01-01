Оприлюднили «плівки Вітіва»: йому призначили запобіжний захід - 10 млн застави

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для депутата Волинської обласної ради Анатолія Вітіва, якого підозрюють у корупційному злочині.

Суд постановив застосувати до нього заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, а також зобов’язав носити електронний засіб контролю.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу Анатолію Вітіву Вищий антикорупційний суд виніс 24 грудня.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в представників місцевої влади та оголосили підозри у хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» — Анатолію Вітіву та депутату Луцької міської ради Миколі Федіку. Окрім цього, про підозру у наданні неправомірної вигоди повідомили колишньому народному депутату й підприємцю Юрію Савчуку.

За версією слідства, йшлося про можливий вплив на ухвалення позитивних рішень органами місцевого самоврядування щодо земельної ділянки під забудову багатоповерхового житла в Луцьку. Сума ймовірної неправомірної вигоди становила близько 30 тисяч доларів.

НАБУ і САП оприлюднили фрагменти прослуховувань, на яких зафіксовано голоси, ймовірно, депутатів обласної та міської рад — Анатолія Вітіва і Миколи Федіка: ВІДЕО В ТЕЛЕГРАМ:

Теги: Анатолій Вітів, Юрій Савчук, Микола Федік
Вітів сюсар - сантехнік, колись прокладками до кранів спекулював. Штучно засланий на Волинь для підтримки націоналістів, бо на місцях справжніх буйних не вистачало на Волині... Ще треба тягнути сюди Гузя недоробленого...
Відповісти
