Спецпідрозділ ССО «Рейнджер» отримав партію потужних зарядних станцій від волонтерів «Української команди»

«Українська команда» передала на передову чергову партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу «Рейнджер» Сил Спеціальних Операцій України.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Нашим «спецам» потрібна тиша та автономність. Тому «Українська команда» передала чергову партію зарядних станцій спецпідрозділу «Рейнджер» Сил Спеціальних Операцій України», - зазначили в «Українській команді».Керівник «Української команди»наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.«Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога. Диверсії, розвідка, удари по критичних об’єктах – це їхня робота. Впевнений, наші зарядні станції допоможуть їм успішно виконувати бойові завдання і збережуть життя наших героїв», - сказав Палатний.Раніше повідомлялося, що великі партії зарядних станцій від «Української команди» отримали Третій армійський корпус, 28 та 44 бригада ЗСУ, 117 бригада ТрО, полк «Ахіллес» СБС, спецпідрозділ «Артан» ГУР та інші військові підрозділи.Також повідомлялося, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, навіть від дронів на оптоволокні.