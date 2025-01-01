Росія буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані, - ISW





"Кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, включаючи багато з тих, що суперечать не тільки останньому 20-пунктному мирному плану, але й початковому 28-пунктному плану", - вважають аналітики.



Вони нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого "м’яч зараз на боці Росії", у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на "дуже незначні" здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.



Вказується, що Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі.



У ISW зазначили, що вимоги російського диктатора володимира путіна від червня 2024 року по суті повторювали його вимоги з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.



Кремлівські чиновники також стверджували, що Росія та Сполучені Штати досягли порозуміння на основі вимог Путіна від червня 2024 року під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, але жодних публічно доступних угод на саміті не було.



Аналітики пояснили, що постійні посилання Кремля на промову червня 2024 року та ймовірні угоди з Аляски демонструють неприйняття Кремлем пропозицій із 28- та 20-пунктних планів із заморожування наявних ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях.



Мирний план США



Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.



Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.



У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.



Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

Росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом щодо завершення війни в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW)."Кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, включаючи багато з тих, що суперечать не тільки останньому 20-пунктному мирному плану, але й початковому 28-пунктному плану", - вважають аналітики.Вони нагадали заяву посла США в НАТО, за словами якого "м'яч зараз на боці Росії", у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на "дуже незначні" здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.Вказується, що Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі.У ISW зазначили, що вимоги російського диктаторавід червня 2024 року по суті повторювали його вимоги з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.Кремлівські чиновники також стверджували, що Росія та Сполучені Штати досягли порозуміння на основі вимог Путіна від червня 2024 року під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, але жодних публічно доступних угод на саміті не було.Аналітики пояснили, що постійні посилання Кремля на промову червня 2024 року та ймовірні угоди з Аляски демонструють неприйняття Кремлем пропозицій із 28- та 20-пунктних планів із заморожування наявних ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях.Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.Вчора, 24 грудня, президент Українивперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

