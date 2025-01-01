Облаштовуємо спальню у стилі модерн: на що звернути увагу?





Особливості ліжок у стилі модерн

Ліжка у стилі модерн є центром уваги, адже вони задають тон усьому інтер'єру, а завдяки наявності м'якого узголів'я та об'ємних структур, такі меблі створюють комфорт та затишок. Завдяки м'якій оббивці геометрія спальні стає теплішою та чуттєвішою.



Однак, вибираючи ліжка, варто врахувати колірну палітру, адже гармонійно виглядатимуть ніжні сірі відтінки, кремові, бежеві, пісочні. Також оригінальними будуть пудрові рожеві кольори та приглушені м'ятні відтінки. Такі колірні рішення гарантують спокійний фон, який буде приємним до тіла. Тканину для оббивки варто обирати із:



велюру;

мікрофібри;

жакарду;

текстурованих матеріалів.

Тканина повинна бути приємною на дотик, але достатньо практичною у догляді для щоденного використання. Модерновий стиль передбачає, що ліжка повинні мати узголів'я, адже це “захищатиме” вас, роблячи простір затишнішим та комфортнішим.



Також ліжка у модерновому стилі доречно будуть виглядати великі подушки, пледи, що мають велику в'язку, а також текстуровані килими. Замовити стильні ліжка для спальні ви можете в інтернет-магазині Soft Touch, адже тут великий вибір якісних варіантів та є можливість індивідуального замовлення.



Інші меблі для спальні у стилі модерн

Доповнити ліжка ви можете двома тумбами. Краще обирати невисокі моделі, куди ви зможете розмістити лампи, книги та інші речі. Вибирайте дерев'яні матеріали, комбінації дерева та металу із однотонними фасадами. Також складно уявити спальню без шафи, а тому її потрібно неодмінно замовити. При виборі шаф варто врахувати достатній рівень місткості меблів, віддавати перевагу розсувним дверям, щоб заощаджувати вільний простір. Дизайн краще обирати нейтральний, а колір повинен гармоніювати із ліжком.



Доповнити спальню можна комодом із дзеркалом. Комод стане чудовим додатковим рішенням для складання одягу, оптимально вибирати на 3-5 шухляд. Зверху комоду можна розмістити дзеркало, яке буде помічником у разі зборів та нанесенні макіяжу. Якщо простір дозволяє, можна встановити дзеркало у повний зріст.



Для тих, хто любить читати, гарним рішенням стане розміщення полиць на стінах. Альтернативним варіантом стане замовлення стелажа, який можна прикрасити гірляндою, щоб додати затишку.



Особливу увагу приділіть освітленню: додайте настільні лампи на тумби, над ліжком можна розмістити бра на стіні або поставити великий торшер. Також можна додати тепле LED-освітлення по периметру кімнати.

