У лісі на Волині знайли тіло жінки

На Волині в лісі знайшли мертвою жінку, яку розшукували кілька місяців.

Про це повідомляє ВСН.

Інформацію підтвердили в поліції Волині.

Як стало відомо, йдеться про Тетяну Пасічник, 1951 р.н. 23 жовтня жінка пішла до лісу по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині та не повернулася.

