У лісі на Волині знайли тіло жінки





Про це повідомляє ВСН.



Інформацію підтвердили в поліції Волині.



Як стало відомо, йдеться про Тетяну Пасічник, 1951 р.н. 23 жовтня жінка пішла до лісу по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині та не повернулася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в лісі знайшли мертвою жінку, яку розшукували кілька місяців.Про це повідомляє ВСН.Інформацію підтвердили в поліції Волині.Як стало відомо, йдеться про Тетяну Пасічник, 1951 р.н. 23 жовтня жінка пішла до лісу по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині та не повернулася.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію