У лісі на Волині знайли тіло жінки
Сьогодні, 08:25
На Волині в лісі знайшли мертвою жінку, яку розшукували кілька місяців.
Про це повідомляє ВСН.
Інформацію підтвердили в поліції Волині.
Як стало відомо, йдеться про Тетяну Пасічник, 1951 р.н. 23 жовтня жінка пішла до лісу по гриби поблизу села Підріжжя Велицької громади на Ковельщині та не повернулася.
