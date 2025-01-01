Луцький зоопарк випустив календар зі світлинами своїх підопічних. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Луцькому зоопарку розробили та видали календар на 2026 рік зі світлинами своїх підопічних.
Про це повідомили на сторінці зоопарку.
"Напередодні свят ми знову ділимося тим, що створене з любов’ю - календарями на 2026 рік. Вони можуть стати простим, але дуже теплим різдвяним дарунком - для себе, для близьких, для тих, кому зараз особливо важливо відчувати опору. Це не просто про дати. Це про присутність, про нагадування щодня: ми тримаємося разом, ми живі, ми маємо сили жити й планувати. Упродовж 2026 року вас супроводжуватимуть світлини наших підопічних - щирих, різних, справжніх. Саме вони наповнюють календар теплом і змістом. Бо краса - не в ідеальності, а в житті і його розмаїтті", - йдеться у дописі на сторінці зоопарку.
Як повідомили в зоопарку, через соціальну відповідальність та вірність принципу: «Всі різні — всі рівні», в календарі є важливі нагадування про Всесвітній день людей із синдромом Дауна.
"Нехай цей календар стане маленьким світлом у вашому домі. Та ще одним нагадуванням: ми тримаємося - і тримаємо одне одного", - йдеться у дописі.
Календарі традиційно мають два формати - щомісячний і квартальний. Вартують вони, відповідно, 450 і 350 гривень. Є на касі. Також, якщо є можливість відправки календаря Новою поштою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці зоопарку.
"Напередодні свят ми знову ділимося тим, що створене з любов’ю - календарями на 2026 рік. Вони можуть стати простим, але дуже теплим різдвяним дарунком - для себе, для близьких, для тих, кому зараз особливо важливо відчувати опору. Це не просто про дати. Це про присутність, про нагадування щодня: ми тримаємося разом, ми живі, ми маємо сили жити й планувати. Упродовж 2026 року вас супроводжуватимуть світлини наших підопічних - щирих, різних, справжніх. Саме вони наповнюють календар теплом і змістом. Бо краса - не в ідеальності, а в житті і його розмаїтті", - йдеться у дописі на сторінці зоопарку.
Як повідомили в зоопарку, через соціальну відповідальність та вірність принципу: «Всі різні — всі рівні», в календарі є важливі нагадування про Всесвітній день людей із синдромом Дауна.
"Нехай цей календар стане маленьким світлом у вашому домі. Та ще одним нагадуванням: ми тримаємося - і тримаємо одне одного", - йдеться у дописі.
Календарі традиційно мають два формати - щомісячний і квартальний. Вартують вони, відповідно, 450 і 350 гривень. Є на касі. Також, якщо є можливість відправки календаря Новою поштою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцький зоопарк випустив календар зі світлинами своїх підопічних. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Понад 13 тисяч разів. 11-річний українець встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем
Сьогодні, 03:41
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні референдум про мирну угоду може відбутися разом з виборами
24 грудня, 23:19