З січня починається вакцинація дівчаток: в Україну доставили перші вакцини

Що таке вірус папіломи людини?

Що це за вакцина?

На склад Медичних закупівель надійшла вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). До кінця грудня її доставлять у регіони, щобПро це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.Вакцину придбали ще у липні, першу її партію доставлять у регіони до кінця грудня, а постачання решти — заплановано влітку 2026 року.З січня в Україні запрацює оновлений Календар профілактичних щеплень. Головною зміною якого сталапроти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років.Це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки та передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може призводити до появи доброякісних утворень (наприклад, бородавок) або розвитку онкологічних захворювань.Існує понад 200 типів ВПЛ, які поділяються на групи високого та низького онкогенного ризику. За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2019 році ВПЛ став причиною близько 620 тисяч випадків раку у жінок і 70 тисяч у чоловіків, при цьому рак шийки матки — четвертий за поширеністю серед жінок.Закуплена вакцина має назву «Гардасил» і виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme (MSD). Вона формує захист від дев’яти типів ВПЛ, включно з високоонкогенними типами 16 та 18.За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки. Згідно з даними Національного реєстру, в Україні щорічно реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки. А згідно з даними ВООЗ, рівень смертності від цього захворювання перевищує середній показник по ЄС у 2,5 раза.Безоплатне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат відповідно до національного календаря проводиться у 84 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації 149 країн світу.