Коли і де на Волині відключатимуть світло на Різдво





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньоленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 1.1. - 16:30-20:00

підчерга 1.2. - 16:30-20:00

підчерга 2.1. – 23:30-24:00

підчерга 2.2. – 20:00-23:30

підчерга 3.1. - 00:00-02:30

підчерга 3.2. - 02:30-06:00

підчерга 4.1. - 08:00-09:30

підчерга 4.2. - 06:00-09:30

підчерга 5.1. – 09:30-13:00

підчерга 5.2. - 09:30-13:00

підчерга 6.1. - 13:00-16:30

підчерга 6.2. - 13:00-16:30

