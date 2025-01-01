У бою за Україну поліг Герой Богдан Божко з Волині

До Заболоттівської громади на Волині надійшла страшна та болюча звістка, від якої невимовний біль і смуток огортають душу.Про це громада повідомила у фейсбуці.Зокрема стало відомо про загибель захисника, старшого сержанта Божка Богдана Анатолійовича. Вірний військовій присязі та українському народові,загинув 12 грудня 2025 року у бою за Україну,її свободу і незалежність.«Нехай добрий світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Царство небесне Герою!» - йдеться у повідомленні.Про зустріч та поховання Героя буде повідомлено додатково.