У бою за Україну поліг Герой Богдан Божко з Волині
Сьогодні, 15:50
До Заболоттівської громади на Волині надійшла страшна та болюча звістка, від якої невимовний біль і смуток огортають душу.
Про це громада повідомила у фейсбуці.
Зокрема стало відомо про загибель захисника, старшого сержанта Божка Богдана Анатолійовича. Вірний військовій присязі та українському народові, Богдан Божко загинув 12 грудня 2025 року у бою за Україну,її свободу і незалежність.
«Нехай добрий світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Царство небесне Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про зустріч та поховання Героя буде повідомлено додатково.
