Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині

Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині
Підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у Торчині, у якій загинула 17-річна, дівчина, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За клопотанням прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав волинянину, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Встановлено, що увечері 19 грудня 2025 року 21-річний житель села Буяни Луцького району за кермом автомобіля марки «Volkswagen Vento» рухався автодорогою у селищі Торчин.

Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив занос автомобіля, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.

У результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.



Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові з Луцька отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:27
Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині
Сьогодні, 15:02
У Луцьку зловили мотоцикліста, в якого вміст спирту у крові перевищив норму у 10 разів
Сьогодні, 14:26
Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:53
Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм
Сьогодні, 13:21
Медіа
відео
1/8