Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині

Підозрюваного уу Торчині, у якій загинула 17-річна, дівчина, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За клопотанням прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав волинянину, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.Встановлено, що увечері 19 грудня 2025 року 21-річний житель села Буяни Луцького району за кермом автомобіля марки «Volkswagen Vento» рухався автодорогою у селищі Торчин.Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив занос автомобіля, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.У результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.