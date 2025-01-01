Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині
Сьогодні, 15:02
Підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у Торчині, у якій загинула 17-річна, дівчина, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За клопотанням прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав волинянину, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.
Встановлено, що увечері 19 грудня 2025 року 21-річний житель села Буяни Луцького району за кермом автомобіля марки «Volkswagen Vento» рухався автодорогою у селищі Торчин.
Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив занос автомобіля, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.
У результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За клопотанням прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав волинянину, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.
Встановлено, що увечері 19 грудня 2025 року 21-річний житель села Буяни Луцького району за кермом автомобіля марки «Volkswagen Vento» рухався автодорогою у селищі Торчин.
Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив занос автомобіля, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.
У результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військові з Луцька отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:27
Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині
Сьогодні, 15:02
У Луцьку зловили мотоцикліста, в якого вміст спирту у крові перевищив норму у 10 разів
Сьогодні, 14:26
Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:53
Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм
Сьогодні, 13:21