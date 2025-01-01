У Луцьку зловили мотоцикліста, в якого вміст спирту у крові перевищив норму у 10 разів
Сьогодні, 14:26
За порушення правил дорожнього руху учора, 23 грудня, на дорожній станції патрульної поліції в Луцьку інспектори зупинили мотоцикл Lifan.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Спілкуючись з 33-річним водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер.
Результат — 2,14 проміле, що понад у 10 разів перевищує норму.
Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали.
