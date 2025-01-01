Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм

Скорботне Різдво чекає на Ковельську громаду – зустрічатимуть місію «на щиті».25 грудня проведемо у вічність бійця, який віддав життя у бою за незалежність України, повідомив у телеграмі Ковельський міський головаСолдат Бичик Володимир Володимирович, оператор 2-го відділення електронної підтримки взводу управління роти радіоелектронної боротьби військової частини А1008, загинув 18 грудня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп’янськ Куп’янського району.Прощання з воїном відбудеться у четвер, 25 грудня, за наступним порядком:• 13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;• 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.