Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм
Сьогодні, 13:21
Скорботне Різдво чекає на Ковельську громаду – зустрічатимуть місію «на щиті».
25 грудня проведемо у вічність бійця Володимира Бичика, який віддав життя у бою за незалежність України, повідомив у телеграмі Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Солдат Бичик Володимир Володимирович, оператор 2-го відділення електронної підтримки взводу управління роти радіоелектронної боротьби військової частини А1008, загинув 18 грудня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп’янськ Куп’янського району.
Прощання з воїном відбудеться у четвер, 25 грудня, за наступним порядком:
• 13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
