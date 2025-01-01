Як луцькі ковзанки працюватимуть на різдвяно-новорічні свята
Сьогодні, 12:40
Льодові арени у парку та у «Сніговій Королеві» оголосили графіки роботи на Різдво та Новий рік, передає misto.media.
Ковзанка в парку
Графік роботи зміниться тільки:
31 грудня — з 11:00 до 21:00;
1 січня — з 11:00 до 22:00.
В інші святкові дні та вихідні години роботи будуть — з 10:00 до 22:00. А у будні — з 11:00 до 21:00.
Нагадаємо, квиток на безлімітне катання на день вартує:
350 грн для дорослих;
200 грн для дітей до 12 років.
Снігова королева
Графік роботи:
24 грудня:
з 11:30 до 18:00 — масове катання;
25 грудня:
з 11:45 до 22:45 — масове катання;
31 грудня:
з 12:00 до 18:00 — масове катання;
1 січня:
з 13:00 до 22:45 — масове катання.
Про години роботи на Новий рік адміністратори просять стежити за анонсами у соцмережах.
Нагадаємо, квиток на катання на день вартує:
у будні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 200 грн;
дорослі — 250 грн;
у вихідні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 250 грн;
дорослі — 350 грн.
Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.
На кожен день тижня відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:
у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;
у вівторок для дітей віком до 13 років;
у п’ятницю для жінок.
Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.
