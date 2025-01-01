Як луцькі ковзанки працюватимуть на різдвяно-новорічні свята





Ковзанка в парку



Графік роботи зміниться тільки:



31 грудня — з 11:00 до 21:00;



1 січня — з 11:00 до 22:00.



В інші святкові дні та вихідні години роботи будуть — з 10:00 до 22:00. А у будні — з 11:00 до 21:00.



Нагадаємо, квиток на безлімітне катання на день вартує:



350 грн для дорослих;



200 грн для дітей до 12 років.



Снігова королева



Графік роботи:



24 грудня:



з 11:30 до 18:00 — масове катання;



25 грудня:



з 11:45 до 22:45 — масове катання;



31 грудня:



з 12:00 до 18:00 — масове катання;



1 січня:



з 13:00 до 22:45 — масове катання.



Про години роботи на Новий рік адміністратори просять стежити за анонсами у соцмережах.



Нагадаємо, квиток на катання на день вартує:



у будні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 200 грн;



дорослі — 250 грн;



у вихідні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 250 грн;



дорослі — 350 грн.



Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.



На кожен день тижня відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:



у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;



у вівторок для дітей віком до 13 років;



у п’ятницю для жінок.



Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.

