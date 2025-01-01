Як луцькі ковзанки працюватимуть на різдвяно-новорічні свята

Як луцькі ковзанки працюватимуть на різдвяно-новорічні свята
Льодові арени у парку та у «Сніговій Королеві» оголосили графіки роботи на Різдво та Новий рік, передає misto.media.

Ковзанка в парку

Графік роботи зміниться тільки:

31 грудня — з 11:00 до 21:00;

1 січня — з 11:00 до 22:00.

В інші святкові дні та вихідні години роботи будуть — з 10:00 до 22:00. А у будні — з 11:00 до 21:00.

Нагадаємо, квиток на безлімітне катання на день вартує:

350 грн для дорослих;

200 грн для дітей до 12 років.

Снігова королева

Графік роботи:

24 грудня:

з 11:30 до 18:00 — масове катання;

25 грудня:

з 11:45 до 22:45 — масове катання;

31 грудня:

з 12:00 до 18:00 — масове катання;

1 січня:

з 13:00 до 22:45 — масове катання.

Про години роботи на Новий рік адміністратори просять стежити за анонсами у соцмережах.

Нагадаємо, квиток на катання на день вартує:

у будні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 200 грн;

дорослі — 250 грн;

у вихідні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 250 грн;

дорослі — 350 грн.

Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу-неділю 200 грн.

На кожен день тижня відвідувачам пропонують знижку на квитки — 50 грн:

у понеділок та четвер для студентів, при пред’явленні студентського квитка;

у вівторок для дітей віком до 13 років;

у п’ятницю для жінок.

Окрім того, у середу можна купити два квитки за ціною одного. А також на постійній основі діє акція 50% для військових та їхніх сімей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ковзанки, Луцьк, графік роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:53
Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм
Сьогодні, 13:21
Як луцькі ковзанки працюватимуть на різдвяно-новорічні свята
Сьогодні, 12:40
Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України
Сьогодні, 12:02
СБУ на Волині зловила дезертира, який вихваляв російську агресію
Сьогодні, 11:34
Медіа
відео
1/8