Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України
Сьогодні, 12:02
24 грудня 2025 року українці зможуть побачити першу зірку — Капеллу, яка цього дня стане першою видимою зорею на вечірньому небі. Саме з появою першої зірки традиційно розпочинають Святвечір і сідають до різдвяної вечері.
Про це пише ТСН.
Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.
Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.
Найраніший час
Луганськ — 16:08
Харків — 16:15
Суми — 16:18
Центральна Україна
Полтава — 16:23
Дніпро — 16:25
Черкаси — 16:34
Київ — 16:36
Кропивницький — 16:36
Південь
Миколаїв — 16:42
Одеса — 16:49
Херсон — 16:41
Запоріжжя — 16:27
Сімферополь — 16:40
Севастополь — 16:43
Захід України
Вінниця — 16:49
Хмельницький — 16:54
Тернопіль — 16:59
Львів — 17:04
Івано-Франківськ — 17:05
Чернівці — 17:02
Ужгород — 17:16
Північ
Чернігів — 16:29
Житомир — 16:45
Рівне — 16:53
Луцьк — 16:56
Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ТСН.
Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.
Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.
Найраніший час
Луганськ — 16:08
Харків — 16:15
Суми — 16:18
Центральна Україна
Полтава — 16:23
Дніпро — 16:25
Черкаси — 16:34
Київ — 16:36
Кропивницький — 16:36
Південь
Миколаїв — 16:42
Одеса — 16:49
Херсон — 16:41
Запоріжжя — 16:27
Сімферополь — 16:40
Севастополь — 16:43
Захід України
Вінниця — 16:49
Хмельницький — 16:54
Тернопіль — 16:59
Львів — 17:04
Івано-Франківськ — 17:05
Чернівці — 17:02
Ужгород — 17:16
Північ
Чернігів — 16:29
Житомир — 16:45
Рівне — 16:53
Луцьк — 16:56
Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України
Сьогодні, 12:02
СБУ на Волині зловила дезертира, який вихваляв російську агресію
Сьогодні, 11:34
Нічні авіаудари по Запоріжжю: моторошні фото наслідків
Сьогодні, 11:20
Частина Луцька опинилася без водопостачання
Сьогодні, 10:44
Зеленський опублікував 20 пунктів мирного плану
Сьогодні, 10:28