Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України
24 грудня 2025 року українці зможуть побачити першу зірку — Капеллу, яка цього дня стане першою видимою зорею на вечірньому небі. Саме з появою першої зірки традиційно розпочинають Святвечір і сідають до різдвяної вечері.

Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.

Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.

Найраніший час

Луганськ — 16:08

Харків — 16:15

Суми — 16:18

Центральна Україна

Полтава — 16:23

Дніпро — 16:25

Черкаси — 16:34

Київ — 16:36

Кропивницький — 16:36

Південь

Миколаїв — 16:42

Одеса — 16:49

Херсон — 16:41

Запоріжжя — 16:27

Сімферополь — 16:40

Севастополь — 16:43

Захід України

Вінниця — 16:49

Хмельницький — 16:54

Тернопіль — 16:59

Львів — 17:04

Івано-Франківськ — 17:05

Чернівці — 17:02

Ужгород — 17:16

Північ

Чернігів — 16:29

Житомир — 16:45

Рівне — 16:53

Луцьк — 16:56

Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.

