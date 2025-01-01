Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України





Про це пише



Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.



Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.



Найраніший час



Луганськ — 16:08



Харків — 16:15



Суми — 16:18



Центральна Україна



Полтава — 16:23



Дніпро — 16:25



Черкаси — 16:34



Київ — 16:36



Кропивницький — 16:36



Південь



Миколаїв — 16:42



Одеса — 16:49



Херсон — 16:41



Запоріжжя — 16:27



Сімферополь — 16:40



Севастополь — 16:43



Захід України



Вінниця — 16:49



Хмельницький — 16:54



Тернопіль — 16:59



Львів — 17:04



Івано-Франківськ — 17:05



Чернівці — 17:02



Ужгород — 17:16



Північ



Чернігів — 16:29



Житомир — 16:45



Рівне — 16:53



Луцьк — 16:56



Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.

