Нічні авіаудари по Запоріжжю: моторошні фото наслідків
Сьогодні, 11:20
У Запоріжжі внаслідок авіаударів по місту вночі сьогодні, 24 грудня, постраждало чотири людини.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Близько 03:45 російські війська завдали ударів по обласному центру.
Травми отримали жінки 75, 66 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В одному з районів міста сталося загоряння гаражів на площі 50 кв. м. В іншому – легкового автомобілю. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено будівлю пожежної частини, адміністративні споруди, багатоповерхові житлові будинки, освітній заклад та автомобілі.
