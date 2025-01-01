Нічні авіаудари по Запоріжжю: моторошні фото наслідків

авіаударів по місту вночі сьогодні, 24 грудня, постраждало чотири людини.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Близько 03:45 російські війська завдали ударів по обласному центру.



Травми отримали жінки 75, 66 та 35 років та 46-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



В одному з районів міста сталося загоряння гаражів на площі 50 кв. м. В іншому – легкового автомобілю. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.



Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено будівлю пожежної частини, адміністративні споруди, багатоповерхові житлові будинки, освітній заклад та автомобілі.





