Нічна атака РФ: 116 безпілотників, удари по 19 локаціях
Війська рф у ніч проти 24 грудня атакували українські регіони 116 безпілотниками. Сили оборони знешкодили понад половину з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили близько 90 «шахедів», а ще — «гербери» і безпілотники інших типів із Міллерово, Курська, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 60 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Значну кількість ударних БпЛА росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Як розповідала ДСНС, напередодні ввечері росіяни завдали кількох ударів по критичній інфраструктурі Чернігова. Внаслідок влучань виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

