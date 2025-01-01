Обірвалося життя відомої вчительки з Луцька

Марії Стасюк із обласного центру Волині.



Про це у фейсбуці повідомив Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука.



«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату — відійшла у вічність наша колега, вчителька ліцею Стасюк Марія Пилипівна. Світла пам’ять про Марію Пилипівну, її доброту, мудрість і відданість педагогічній справі назавжди залишиться в серцях учнів, колег та всієї ліцейної родини», - йдеться у повідомленні.



Чин похорону відбудеться сьогодні, 24 грудня 2025 року, о 14:00 у дзвіниці Миколаївської церкви за адресою: проспект Відродження, 46.



«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким», - зазначили у ліцеї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зупинилося серце Заслуженого вчителя Україниіз обласного центру Волині.Про це у фейсбуці повідомив Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука.«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату — відійшла у вічність наша колега, вчителька ліцею Стасюк Марія Пилипівна. Світла пам’ять про Марію Пилипівну, її доброту, мудрість і відданість педагогічній справі назавжди залишиться в серцях учнів, колег та всієї ліцейної родини», - йдеться у повідомленні.Чин похорону відбудеться сьогодні, 24 грудня 2025 року, о 14:00 у дзвіниці Миколаївської церкви за адресою: проспект Відродження, 46.«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким», - зазначили у ліцеї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію