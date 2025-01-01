Частина Луцька опинилася без водопостачання

опинилися без водопостачання.



Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».



У зв’язку з частими відключеннями електроенергії, спричиненими атаками ворога, та поривом водопровідної мережі за адресою вул. Конякіна, 11а, тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:



• мікрорайони 40 та 40а

• права сторона Варшавського ринку

• від вул. Карпенка-Карого до вул. Захисників України



«Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт. Ми робимо все можливе, щоб мешканці зустріли Різдво з водопостачанням!» - зазначили у водоканалі.

