Частина Луцька опинилася без водопостачання
Частина густонаселених мікрорайонів обласного центру Волині сьогодні, 24 грудня, опинилися без водопостачання.

Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».

У зв’язку з частими відключеннями електроенергії, спричиненими атаками ворога, та поривом водопровідної мережі за адресою вул. Конякіна, 11а, тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

• мікрорайони 40 та 40а
• права сторона Варшавського ринку
• від вул. Карпенка-Карого до вул. Захисників України

«Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт. Ми робимо все можливе, щоб мешканці зустріли Різдво з водопостачанням!» - зазначили у водоканалі.

