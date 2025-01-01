Пішохідний перехід біля «історичного» у Луцьку хочуть перенести





Таку пропозицію висунули активісти громадської організації «Просторовий рух», передає



Вони провели дослідження у непіковий період, яке показало, що цим переходом користується близько 17% пішоходів.



Нині цей пішохідний перехід сполучає ділянку від будівлі волинського ОСТК ТСОУ до історичного факультету ВНУ і слугує продовженням пішохідного шляху від проспекту Грушевського до вулиці Шопена.



Якщо взяти варіант, що цей пішохідний перехід ми перенесемо у більш зручне місце – між зупинками, то це буде логічнішим шляхом руху для 20% людей у непіковий період. Тому, на нашу думку, найкращим варіантом буде його перенести й облаштувати світлофорний об’єкт», – розповів голова ГО «Просторовий рух» Павло Мазилюк.



У коментарях до допису думки лучан розділилися: одні підтримали ідею, інші – розкритикували.



Так, наприклад, Roman Vashchuk зазначив, що перехід треба залишити та встановити світлофорне регулювання із кнопковою взаємодією, щоб створити нормальні умови для всіх учасників руху.



Користувач Федір Таксіст написав, що не треба чіпати перехід:



«Хай буде, як є, він нікому не заважає. Що знову аферу крутити, щоб бабла заробити. Не чіпати, там вільно можна їхати і людей мало, а то зженете людей перед кільцем чи зупинкою і буде затор. Не лізь у механізм, який працює, ви вже автобусних посередині на вимогу наробили, «довго були», а грошики то хтось відмив».



Ant Scribouillard Fantomyk вважає, що наявний перехід змінювати не треба взагалі:



«Перехід на розв'язці – класична схема.. Варіант між зупинками – гальмо для транспорту, він буде стопоритись і накопичуватись на зупинках».



Користувачі, які підтримали перенесення переходу, хвилюються лиш за те, чи не буде світлофор, синхронізований з іншими, сприяти утворенню заторів та пропонують розглянути варіант наявності кнопки для перемикання сигналу при потребі.



Раніше активісти пропонували й інший варіант перенесення цього переходу, який мав би проходити через два виїзди з кільця й острівець та сполучати пішохідні шляхи від історичного факультету до стадіону «Авангард». Тоді ще один – від «Авангарду до волинського ОСТК ТСОУ – вздовж проспекту Перемоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пропонують перенести нерегульований пішохідний перехід біля історичного факультету ВНУ.Таку пропозицію висунули активісти громадської організації «Просторовий рух», передає "Конкурент" Вони провели дослідження у непіковий період, яке показало, що цим переходом користується близько 17% пішоходів.Нині цей пішохідний перехід сполучає ділянку від будівлі волинського ОСТК ТСОУ до історичного факультету ВНУ і слугує продовженням пішохідного шляху від проспекту Грушевського до вулиці Шопена.Якщо взяти варіант, що цей пішохідний перехід ми перенесемо у більш зручне місце – між зупинками, то це буде логічнішим шляхом руху для 20% людей у непіковий період. Тому, на нашу думку, найкращим варіантом буде його перенести й облаштувати світлофорний об’єкт», – розповів голова ГО «Просторовий рух»У коментарях до допису думки лучан розділилися: одні підтримали ідею, інші – розкритикували.Так, наприклад,зазначив, що перехід треба залишити та встановити світлофорне регулювання із кнопковою взаємодією, щоб створити нормальні умови для всіх учасників руху.Користувачнаписав, що не треба чіпати перехід:«Хай буде, як є, він нікому не заважає. Що знову аферу крутити, щоб бабла заробити. Не чіпати, там вільно можна їхати і людей мало, а то зженете людей перед кільцем чи зупинкою і буде затор. Не лізь у механізм, який працює, ви вже автобусних посередині на вимогу наробили, «довго були», а грошики то хтось відмив».вважає, що наявний перехід змінювати не треба взагалі:«Перехід на розв'язці – класична схема.. Варіант між зупинками – гальмо для транспорту, він буде стопоритись і накопичуватись на зупинках».Користувачі, які підтримали перенесення переходу, хвилюються лиш за те, чи не буде світлофор, синхронізований з іншими, сприяти утворенню заторів та пропонують розглянути варіант наявності кнопки для перемикання сигналу при потребі.Раніше активісти пропонували й інший варіант перенесення цього переходу, який мав би проходити через два виїзди з кільця й острівець та сполучати пішохідні шляхи від історичного факультету до стадіону «Авангард». Тоді ще один – від «Авангарду до волинського ОСТК ТСОУ – вздовж проспекту Перемоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію