На Волині ліквідували масштабне підпільне виробництво сигарет і спиртного
Сьогодні, 08:57
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині припинили діяльність незаконних цехів із виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Підпільне виробництво організували жителі Луцька у підвалах і підсобних приміщеннях власних домоволодінь.
Алкоголь розливали у пляшки різних торгових марок, маркували підробленими акцизними марками та збували постійним клієнтам.
Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили близько 1,5 тис. літрів алкоголю та спирту, обладнання для виготовлення і розливу продукції, майже 3 тис. пачок сигарет безмарок акцизного податку, акцизні марки з ознаками підробки та автомобіль, яким транспортували контрафакт.
Орієнтовна вартість вилученого – близько 2 млн грн. На майно накладено арешт.
Встановлено, що фігурантів раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.
Досудове розслідування триває
