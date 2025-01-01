На Волині ліквідували масштабне підпільне виробництво сигарет і спиртного

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині припинили діяльність незаконних цехів із виготовлення та збутуПро це у телеграмі повідомляє БЕБ.Підпільне виробництво організували жителі Луцька у підвалах і підсобних приміщеннях власних домоволодінь.Алкоголь розливали у пляшки різних торгових марок, маркували підробленими акцизними марками та збували постійним клієнтам.Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили близько 1,5 тис. літрів алкоголю та спирту, обладнання для виготовлення і розливу продукції, майже 3 тис. пачок сигарет безмарок акцизного податку, акцизні марки з ознаками підробки та автомобіль, яким транспортували контрафакт.Орієнтовна вартість вилученого – близько 2 млн грн. На майно накладено арешт.Встановлено, що фігурантів раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.Досудове розслідування триває