Різдвяна кутя в Україні здорожчала на 37%: як змінилася вартість святкових страв





Як передає



«Особливістю цьогорічного зимового сезону стала «овочева дефляція». Завдяки гарному врожаю ціни на овочі «борщового набору» суттєво впали», - зауважили експерти.



Зокрема, капуста з початку 2025 року здешевшала на 73% - до 9,5 грн/кг. Морква станом на грудень 2025-го втратила в роздрібній ціні 63% і коштує 11 грн/кг, цибуля – 58%, до 7,4 грн/кг. Картопля пошедевшала до 14,7 грн/кг (-54% ), а буряк – до 9,7 грн/кг (-51%).



Зниження цін на овочі дасть змогу українцям зекономити на приготування окремих традиційно святкових страв. Так, вартість вареників з капустою знизилась на 47% - до 21,1 грн, картоплі з часником на 40% - до 22,1 грн, а салату «Вінегрет» - до 55,9 грн (-18%). Пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік, - у 56,8 грн.



"Однак, попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Це зумовлено подорожчанням усіх її складових: горіхи зросли в ціні на 60%, мед – на 40%, а мак та родзинки додали понад 30%. Лідерами ж за темпами зростання цін стали інгредієнти для узвару: чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші – на 140%, яблука – на 110%, що призвело до збільшення ціни напою на 150%", - йдеться у повідомленні.



Водночас загальна вартість приготування борщу з м’ясом зросла. За підрахунками УКАБ, у грудні 2025 року, попри здешевлення овочів, приготування трьох літрів борщу коштує 196 грн, що на 27% більше, ніж торік, адже основним фактором подорожчання залишається м’ясо.



Так, ошийок зі свинини у грудні коштує 330 грн/кг (+7%). Сало за рік додало в ціні 16% і коштує 272 грн/кг, а свинячі ребра, які формують більшу половину вартості борщу становлять 119,5 грн за 500 г.



Додатково на вартість страв впливає соняшникова олія, яка за рік подорожчала на 22% - до 79,6 грн за 850 мл.



"Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 грн/кг, що на 40% більше, ніж торік. Попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси. Яйця, що необхідні для олів’є, зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, й сягнули 81,6 грн за десяток", - зазначили в УКАБ.



За підрахунками УКАБ, загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні цьогоріч становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

