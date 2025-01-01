Розклад богослужінь у храмах Луцька на Святвечір та Різдво

перший день Різдва Христового, 25 грудня, відбудуться святкові богослужіння.



Про це пише



Лучани й волиняни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят — Різдво Господнє — третій рік поспіль за новим календарем. На Святвечір, віряни йдуть до храмів на всенічну, опісля з вогнем — до своїх домівок на святу вечерю, зазначили на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.



Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (Градний узвіз, 1)



• 24 грудня о 8:00 — Царські часи, зображальні, вечірня і літургія;

• 24 грудня о 17:00 — всенічна;

• 25 грудня о 7:30 — літургія в нижньому храмі;

• 25 грудня о 9:00 — літургія у верхньому храмі;

• 25 грудня о 17:00 — вечірня, колядування архієрейського хору "Оранта";

• 26 грудня о 7:30 — літургія в нижньому храмі;

• 26 грудня о 9:00 — літургія у верхньому храмі;

• 26 грудня о 17:00 — вечірня, колядування соборного хору "Богоспів";

• 27 грудня о 9.00 — літургія;

• 27 грудня о 17:30 — різдвяний вертеп "Світло народилося".



У розкладі богослужінь можуть бути зміни. Уточнити інформацію можна за номером телефону (096) 801 44 74.



Храм Преподобного Іова Почаївського ПЦУ (бульвар Івана Газюка, 16 — колишній бульвар Дружби народів, 16)



• 24 грудня о 17:00 — повечір'я;

• 25 грудня о 8:30 — часи;

• 25 грудня о 9:00 — літургія;

• 26 грудня о 9:00 — літургія;

• 26 грудня о 17:00 — акафіст;

• 27 грудня о 9:00 — літургія;

• 27 грудня о 17:00 — вечірня.



Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ (проспект Волі, 24)



• 24 грудня о 7:30 — вечірня і божественна літургія;

• 24 грудня о 17:00 — святкова всенічна;

• 25 грудня о 7:30 — божественна літургія;

• 25 грудня о 9:30 — божественна літургія;

• 26 та 27 грудня о 7:30 — божественна літургія.



Свято-Миколаївська церква ПЦУ (проспект Відродження, 46)



• 24 грудня о 8:00 — Царські часи, молебень за українських воїнів та перемогу;

• 24 грудня о 17:00 — всенічна;

• 25 грудня о 9:00 — літургія;

• 25 грудня о 17:00 — вечірня;

• 26 грудня о 9:00 — літургія;

• 27 грудня о 9:00 — літургія;

• 27 грудня о 17:00 — вечірня.



Хрестовоздвиженська церква ПЦУ (вулиця Данила Галицького, 2)



• 24 грудня о 7:00 — Царські часи;

• 24 грудня о 17:00 — всенічна;

• 25 грудня о 8:00 — літургія;

• 25 грудня о 17:00 — літургія;

• 26 грудня о 8:00 — літургія;

• 27 грудня о 8:00 — літургія.



Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вулиця Ветеранів, 1А)



• 24 грудня о 17:00 — вечірнє богослужіння

• 25 грудня о 9:00 — божественна літургія;

• 26 грудня о 9:00 — божественна літургія.



Храм Святого Великомученика Юрія Переможця ПЦУ (вулиця Стрілецька, 6)



• 24 грудня о 17:00 — Велике Повечір'я;

• 25 грудня о 10:00 — літургія, колядки;

• 26 грудня о 10:00 — літургія;

• 27 грудня о 9:00 — літургія;

• 28 грудня о 10:00 — літургія.



Свято-Преображенський храм ПЦУ (вулиця Шевченка, 26)



• 25 грудня о 10:00 — божественна літургія;

• 26 грудня о 10:00 — божественна літургія (Собор Пресвятої Богородиці);

• 27 грудня о 9:00 — божественна літургія;

• 28 грудня о 9:00 — божественна літургія.



Свято-Михайлівська церква ПЦУ (вулиця Героїв УПА, 62в)



• 25 грудня о 8:30 — божественна літургія;

• 26 грудня о 8:30 — божественна літургія;

• 27 грудня о 8:30 — божественна літургія.



Луцький монастир Святого Василія Великого греко-католицької церкви (вулиця Карпенка-Карого, 5)



• 24 грудня о 17:00 — Велике Повечір'я з Литією;

• 24 грудня о 18:00 — Свята Літургія;

• 25 грудня о 7:00 — утреня;

• 25 грудня о 8:00 — Свята Літургія, колядки дітей недільної школи;

• 25 грудня о 10:00 та о 18:00 — Свята Літургія;

• 26 грудня та 27 грудня о 9:00 — утреня;

• 26 грудня та 27 грудня о 10:00 — Свята Літургія (за здоров’я);

• 26 грудня та 27 грудня о 18:00 — Служба Божа.

