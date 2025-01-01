Розклад богослужінь у храмах Луцька на Святвечір та Різдво

Розклад богослужінь у храмах Луцька на Святвечір та Різдво
У храмах міста Луцька на Святий вечір, 24 грудня, і в перший день Різдва Христового, 25 грудня, відбудуться святкові богослужіння.

Лучани й волиняни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят — Різдво Господнє — третій рік поспіль за новим календарем. На Святвечір, віряни йдуть до храмів на всенічну, опісля з вогнем — до своїх домівок на святу вечерю, зазначили на сайті Волинської єпархії Православної церкви України.

Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (Градний узвіз, 1)

• 24 грудня о 8:00 — Царські часи, зображальні, вечірня і літургія;
• 24 грудня о 17:00 — всенічна;
• 25 грудня о 7:30 — літургія в нижньому храмі;
• 25 грудня о 9:00 — літургія у верхньому храмі;
• 25 грудня о 17:00 — вечірня, колядування архієрейського хору "Оранта";
• 26 грудня о 7:30 — літургія в нижньому храмі;
• 26 грудня о 9:00 — літургія у верхньому храмі;
• 26 грудня о 17:00 — вечірня, колядування соборного хору "Богоспів";
• 27 грудня о 9.00 — літургія;
• 27 грудня о 17:30 — різдвяний вертеп "Світло народилося".

У розкладі богослужінь можуть бути зміни. Уточнити інформацію можна за номером телефону (096) 801 44 74.

Храм Преподобного Іова Почаївського ПЦУ (бульвар Івана Газюка, 16 — колишній бульвар Дружби народів, 16)

• 24 грудня о 17:00 — повечір'я;
• 25 грудня о 8:30 — часи;
• 25 грудня о 9:00 — літургія;
• 26 грудня о 9:00 — літургія;
• 26 грудня о 17:00 — акафіст;
• 27 грудня о 9:00 — літургія;
• 27 грудня о 17:00 — вечірня.

Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ (проспект Волі, 24)

• 24 грудня о 7:30 — вечірня і божественна літургія;
• 24 грудня о 17:00 — святкова всенічна;
• 25 грудня о 7:30 — божественна літургія;
• 25 грудня о 9:30 — божественна літургія;
• 26 та 27 грудня о 7:30 — божественна літургія.

Свято-Миколаївська церква ПЦУ (проспект Відродження, 46)

• 24 грудня о 8:00 — Царські часи, молебень за українських воїнів та перемогу;
• 24 грудня о 17:00 — всенічна;
• 25 грудня о 9:00 — літургія;
• 25 грудня о 17:00 — вечірня;
• 26 грудня о 9:00 — літургія;
• 27 грудня о 9:00 — літургія;
• 27 грудня о 17:00 — вечірня.

Хрестовоздвиженська церква ПЦУ (вулиця Данила Галицького, 2)

• 24 грудня о 7:00 — Царські часи;
• 24 грудня о 17:00 — всенічна;
• 25 грудня о 8:00 — літургія;
• 25 грудня о 17:00 — літургія;
• 26 грудня о 8:00 — літургія;
• 27 грудня о 8:00 — літургія.

Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вулиця Ветеранів, 1А)

• 24 грудня о 17:00 — вечірнє богослужіння
• 25 грудня о 9:00 — божественна літургія;
• 26 грудня о 9:00 — божественна літургія.

Храм Святого Великомученика Юрія Переможця ПЦУ (вулиця Стрілецька, 6)

• 24 грудня о 17:00 — Велике Повечір'я;
• 25 грудня о 10:00 — літургія, колядки;
• 26 грудня о 10:00 — літургія;
• 27 грудня о 9:00 — літургія;
• 28 грудня о 10:00 — літургія.

Свято-Преображенський храм ПЦУ (вулиця Шевченка, 26)

• 25 грудня о 10:00 — божественна літургія;
• 26 грудня о 10:00 — божественна літургія (Собор Пресвятої Богородиці);
• 27 грудня о 9:00 — божественна літургія;
• 28 грудня о 9:00 — божественна літургія.

Свято-Михайлівська церква ПЦУ (вулиця Героїв УПА, 62в)

• 25 грудня о 8:30 — божественна літургія;
• 26 грудня о 8:30 — божественна літургія;
• 27 грудня о 8:30 — божественна літургія.

Луцький монастир Святого Василія Великого греко-католицької церкви (вулиця Карпенка-Карого, 5)

• 24 грудня о 17:00 — Велике Повечір'я з Литією;
• 24 грудня о 18:00 — Свята Літургія;
• 25 грудня о 7:00 — утреня;
• 25 грудня о 8:00 — Свята Літургія, колядки дітей недільної школи;
• 25 грудня о 10:00 та о 18:00 — Свята Літургія;
• 26 грудня та 27 грудня о 9:00 — утреня;
• 26 грудня та 27 грудня о 10:00 — Свята Літургія (за здоров’я);
• 26 грудня та 27 грудня о 18:00 — Служба Божа.

