Курс валют на 24 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,10 (-4 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,63 (+14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,73 (-1 коп.)

