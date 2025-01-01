Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні

У Луцькій міськраді сьогодні, 24 грудня, вручили посмертні нагороди полеглих військовослужбовців їхнім рідним.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.Рідні загиблих захисників України отримали ордени “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) та нагородні медалі.Відповідно до Указу Президента України «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденами “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено 9 захисників з Луцької громади (посмертно):• старшого солдата(орден отримала донька, дружина, батьки:та);• молодшого сержанта, (орден отримала мати —);• молодшого сержанта(орден отримала мати —);• солдата(орден отримали доньки —та, мати —);• матроса(орден отримала мати — Л);• солдата(орден отримали дочка —, мати —);• солдата, (орден отримали дружина —та син —);• солдата, (орден отримала дочка —, син —, батько —);• сержанта, (орден отримали дочка —, мати —).Також відповідно до наказу Міністра оборони України від 11 червня 2024 року № 200, солдатанагороджено медаллю “За поранення”. Нагороду отримав брат захисника –З нагоди Різдва діткам полеглих захисників вручили солодкі подарунки.