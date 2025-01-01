Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:53
У Луцькій міськраді сьогодні, 24 грудня, вручили посмертні нагороди полеглих військовослужбовців їхнім рідним.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.
Рідні загиблих захисників України отримали ордени “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) та нагородні медалі.
Відповідно до Указу Президента України «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденами “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено 9 захисників з Луцької громади (посмертно):
• старшого солдата Василевського Юрія Артуровича (орден отримала донька Анастасія, дружина Олена Адамівна, батьки: Артур Улдисович та Галина Володимирівна);
• молодшого сержанта Кошинського Юрія Петровича, (орден отримала мати — Марія Іванівна);
• молодшого сержанта Кравчука Юрія Васильовича (орден отримала мати — Світлана Олександрівна);
• солдата Кумброва Івана Сергійовича (орден отримали доньки — Злата та Ангеліна, мати — Валентина Георгіївна);
• матроса Сардачука Віталія Віталійовича (орден отримала мати — Лариса Миколаївна);
• солдата Мельничука Романа Валерійовича (орден отримали дочка — Ніка, мати — Валентина Олександрівна);
• солдата Голотюка Олександра Йосиповича, (орден отримали дружина — Галина Василівна та син — Назар);
• солдата Кушнірука Юрія Миколайовича, (орден отримала дочка — Оксана, син — Данило, батько — Микола Лукашович);
• сержанта Собчука Сергія Олексійовича, (орден отримали дочка — Марія-Мілана, мати — Ольга Іванівна).
Також відповідно до наказу Міністра оборони України від 11 червня 2024 року № 200, солдата Білецького Павла Павловича нагороджено медаллю “За поранення”. Нагороду отримав брат захисника – Сергій Павлович.
З нагоди Різдва діткам полеглих захисників вручили солодкі подарунки.
