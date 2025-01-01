Військові з Луцька отримали державні нагороди

Військові з Луцька отримали державні нагороди
У Луцьку сьогодні, 24 грудня, нагородили військовослужбовців Олександра Коваля та Ярослава Рукавічнікова.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Із військовослужбовцями ЗСУ для вручення їм державних нагород зустрілися представники міської влади.

Зокрема відповідно до наказу міністра оборони України медаллю «За поранення» відзначено сержанта Коваля Олександра Васильовича.

А солдата Рукавічнікова Ярослава Миколайовича нагороджено відзнакою «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові з Луцька отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:27
Запроторили за ґрати підозрюваного у летальній аварії на Волині
Сьогодні, 15:02
У Луцьку зловили мотоцикліста, в якого вміст спирту у крові перевищив норму у 10 разів
Сьогодні, 14:26
Посмертні нагороди воїнів із Луцька отримали їхні рідні
Сьогодні, 13:53
Скорботне Різдво: у Ковелі прощатимуться з полеглим Героєм
Сьогодні, 13:21
Медіа
відео
1/8