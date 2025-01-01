Військові з Луцька отримали державні нагороди

Олександра Коваля та Ярослава Рукавічнікова.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Із військовослужбовцями ЗСУ для вручення їм державних нагород зустрілися представники міської влади.



Зокрема відповідно до наказу міністра оборони України медаллю «За поранення» відзначено сержанта Коваля Олександра Васильовича.



А солдата Рукавічнікова Ярослава Миколайовича нагороджено відзнакою «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

