Ціни на російську нафту продовжують падіння до мінімумів від початку війни

без покупців, досягли майже 180 млн барелів — на 28% більше, ніж наприкінці серпня. Це максимум за два з половиною роки.



Москва продовжує виводити нафту в море рекордними темпами, але не здатна її розвантажувати: поставки накопичуються в танкерах, тиснуть на ціни і звужують фінансові можливості кремля.



Основна проблема — не з експортом, а з розвантаженням. Через скорочення закупівель в Індії та Китаї маршрути стають довшими, дедалі більше партій доводиться перенаправляти, а рейси затягуються.



Це створює ефект «плаваючих сховищ», де за два тижні накопичилося ще близько 20 млн барелів, а ціни на російську нафту впали до рівнів початку повномасштабної війни:



• Urals у Новоросійську — $38,28/барель (мінус $2,8 за тиждень)

• Балтійські порти — $41,16/барель

• ESPO у Тихоокеанських портах — $52,36/барель



Середня знижка на Urals щодо Brent зросла до $25,8/барель, майже досягнувши історичних максимумів. Після запровадження санкцій США проти «Роснефти» та «Лукойла» дисконт фактично подвоївся.



Індійські та частина китайських НПЗ відмовляються від російських поставок, обираючи менш ризикові поставки інших виробників. Водночас росія продовжує вивозити нафту в море: за перший тиждень грудня фізичний експорт навіть зріс із 3,94 до 4,24 млн барелів на добу — але значна частина цих обсягів так і не знаходить покупців.



росія стикається з подвійним ударом:



• експорт формально зростає, але ринок не приймає обсяги,

• ціни падають до мінімумів,

• рекордні запаси в морі погіршують ліквідність і створюють додатковий тиск на бюджет, який залежить від нафтових доходів.



