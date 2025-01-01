Волинська бригада ЗСУ відзначає річницю з дня створення

Сьогодні, 10 грудня, волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого відзначає одинадцяту річницю з дня створення військової частини.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Бригада, загартована боями та непростими професійними випробуваннями, самовіддано боронить кордони України й наш з вами спокій. За 11 років військовослужбовці 14-ої ОМБр не на словах доводили свою силу та мужність, писали історію бригади щоденною працею,, втратами, високими досягненнями та перемогами», - зазначив міський голова.За словами командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, військова частина народжена в боях на Донеччині та Луганщині за часів АТО та ООС, загартована вогнем повномасштабного вторгнення на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Донеччині, Харківщині.«Князівська бригада пройшла важкі бої, вистояла під шквальним вогнем ворога, набула безцінного бойового досвіду й довела, що здатна виконувати найскладніші завдання! За кожним з цих випробувань стоять наші воїни – люди, які прийняли вольове рішення захищати своє, зберегти країну для майбутніх поколінь. Серед них – ветерани Князівської бригади, які є прикладом для нового покоління воїнів. Це ті, хто попри важкі поранення, продовжують служити, підтримувати бойовий дух і показувати, що таке справжня вірність присязі. Адже саме їхній досвід, стійкість та взаємопідтримка – це те, що робить нашу бригаду сильною та згуртованою», - додав комбриг.