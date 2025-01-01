На Волині депутати одноголосно висловили недовіру голові громади через відсутність опалення у школах та дитсадках

Лідії Томашевській. Усі 15 присутніх – без жодного «проти» чи «утримався». Обов’язки селищного голови виконуватиме секретар ради Наталія Мазурок.



Про це пише



Голосування за проєкт рішення про недовіру Томашевській під час сесії проводили таємно. І всі проголосували “за”.



Це рішення стало логічним фіналом довгого періоду управлінської кризи, який вибухнув особливо гостро під час колапсу з опаленням в громаді. Коли в дитячому садочку й школі температура опустилася до позначок +7, а діти були змушені перебувати в неприйнятних умовах.



Показовим став і той факт, що на сесію 9-го грудня спеціально приїхав депутат Петро Лобаєвський, який нині перебуває у лавах Збройних сил України. Лобаєвський відкрито закликав колег-депутатів підтримати рішення «за» під час таємного голосування.



Зазначимо, що Оксана Рубан, заступниця Томашевської, якій на попередній сесії депутати доручали скликання виконкому та організацію його роботи, склала мандат депутата Іваничівської селищної ради.



Тож коли постало питання про недовіру, у всіх присутніх на сесії депутатів уже не залишалося аргументів «проти». Це означає, що селищна голова втратила підтримку ради і фактично – право залишатися на посаді.



Після ухваленого рішення обов’язки селищної голови тимчасово виконуватиме секретар ради Наталія Мазурок – до проведення наступних місцевих виборів.



Варто нагадати, що це вже не перша спроба усунути Лідію Томашевську з посади голови Іваничівської громади. Ще 25-го листопада депутати збиралися на сесію і проводили таємне голосування щодо висловлення недовіри. Тоді троє депутатів утрималися, і голосів забракло, аби ухвалити рішення. Але події, що розгорнулися після колапсу з опаленням, остаточно змінили позицію депутатського корпусу.



Нагадаємо, протягом останнього часу депутатам довелося самотужки вирішувати критичні питання громади, якими мала б зайнятися селищна голова Томашевська та її «команда», але так і не зробила цього.



Саме секретар ради та депутати повністю вирішували питання запуску тепла в громаді. Бо у той час як Томашевська та її заступниця Рубан перебували на лікарняному, громада фактично залишилася без керівника.



Окремим показником управлінського хаосу стала ситуація у виконавчому комітеті.



Через кадрові рішення та управлінські дії Лідії Томашевської виконком опинився в ситуації, коли не може повноцінно працювати й ухвалювати необхідні для громади рішення, коли це так необхідно.

