На Львівській у Луцьку Volkswagen збив жінку

Слідчі зʼясовують обставини ДТП на вулиці Львівській у Луцьку. Аварія сталася вчора, 9 грудня, близько 17:00.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

47-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на 43-річну жінку.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до реанімації.

Водій автомобіля за кермом перебував тверезий.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.


