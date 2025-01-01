На Львівській у Луцьку Volkswagen збив жінку
Сьогодні, 11:02
Слідчі зʼясовують обставини ДТП на вулиці Львівській у Луцьку. Аварія сталася вчора, 9 грудня, близько 17:00.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
47-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на 43-річну жінку.
Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до реанімації.
Водій автомобіля за кермом перебував тверезий.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
