На Львівській у Луцьку Volkswagen збив жінку

обставини ДТП на вулиці Львівській у Луцьку. Аварія сталася вчора, 9 грудня, близько 17:00.



Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



47-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на 43-річну жінку.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до реанімації.



Водій автомобіля за кермом перебував тверезий.



На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі зʼясовуютьна вулиці Львівській у Луцьку. Аварія сталася вчора, 9 грудня, близько 17:00.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.47-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на 43-річну жінку.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до реанімації.Водій автомобіля за кермом перебував тверезий.На місці події працювала слідчо-оперативна група, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію