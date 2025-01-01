На ринках Луцька стрімко подешевшало м’ясо

на ринках та ярмарках обласного центру Волині знизились орієнтовно на 20%. Це пов'язано з різдвяним постом та зменшенням попиту.



Про це повідомляє



Економіст Олег Пендзин рекомендує зараз його купувати, бо перед різдвяно-новорічними святами ціна ростиме.



Що кажуть про ціни на м'ясо покупці



Ціна на свіже м’ясо знижувалась протягом останніх двох тижнів, каже лучанка Катерина. Раніше кілограм коштував 300 гривень, зараз можна знайти м'ясо без кісточки по 190 гривень, а шматочки на гуляш по 160 гривень.



Лучанка Марія вибирає рульку – нижню частину свинячої ноги — на холодець. Каже, що для неї однієї рубати ногу продавці не хочуть, а ціла їй не потрібна.



"Отака та нога на 200 з чимось! Ну нащо вона мені? Не рубаємо. Ну от і ходжу. Який той холодець буде? Золотий", — каже покупчиня.



Ціни на сало також стали меншими, нещодавно було по 400 гривень за кілограм, нині по 250, каже покупчиня Катерина.



Ціни на домашню свинину, яловичину та птицю



З села Шельвів Володимирського району до обласного центру на сільськогосподарський ярмарок свіжу свинину привезло подружжя Федонюків. З настанням посту, кажуть, покупців не поменшало, хоч ціни на м’ясо знизили.



"Зараз на холодець ніжки по 100 гривень. Беруть потрішки. В тому році краще брали", — каже продавчиня Галина Хмеленко.



Продавець Валерій Трофімов готує м’ясо на замовлення. Каже, що торгує хорошою продукцією, тому має постійних клієнтів. Для них готує домашню ковбасу та пече м'ясо на замовлення.



Домашню птицю під замовлення постійних клієнтів двічі у тиждень на луцький ринок привозить Людмила Залевська. Годує курей кукурудзою та картоплею, яку вирощує на власному городі. Кури венгерки продає по 220 гривень за кілограм, каже жінка.



Зі слів економіста Олена Пендзина, підвищення ціни почнеться орієнтовно в третій декаді грудня. Наскільки воно буде високим залежить від регіону, тому що тут вирішальним є середня заробітна платня і наскільки вона є висока. Є таке дослідження, каже експерт, чим багатші люди, тим більше вони їдять м’яса і молокопродукти, чим бідніше — хліб і картоплю.







