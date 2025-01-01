Польща планує передати Україні винищувачі МіГ-29





Про це повідомляє



Повідомляється, що передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.



Але остаточне рішення щодо передачі літаків ще не ухвалено, наголошують у Генштабі ЗС Польщі.



Дарування літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.



Завдання літаків МіГ-29, що виводяться з озброєння, виконуватимуть F-16 та FA-50.



Водночас, у зв'язку з передачею літаків, ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотних літальних апаратів та ракет. Метою є не лише компенсація обладнання, а й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій, зазначають у Генштабі ЗС Польщі.



Літаки F-16 для України



Нагадаємо, у 2023 році кілька країн НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для їх використання.



За даними Politico, Київ тиснув на Європу та США, щоб прискорити підготовку своїх пілотів, незадоволений темпами та обсягом навчання на Заході.



Також повідомлялось, що українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів". Як писав Defence Express, вперше F-16 українських ВПС отримали можливість застосовувати блоки LAU-131 для Hydra-70, сумісні з комплектами APKWS II із напівактивним лазерним наведенням.



Ця система дозволяє ефективно збивати ворожі дрони при відносно низькій вартості ракети - близько 30-31 тисячі доларів за одиницю, у порівнянні з мільйонними цінами AIM-9 та AIM-120.

