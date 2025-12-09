Трамп хоче, аби мирні домовленості між РФ і Україною з’явилися до Різдва, - FT

Дональда Трампа дала президенту України лише кілька днів, щоб відповісти на нову мирну пропозиціюю



Про це повідомляє



Вашингтон пропонує Києву погодитися на територіальні втрати в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку США.



Володимир Зеленський розповів європейським колегам, що під час двогодинної розмови в суботу спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять лідера Штатів Джаред Кушнер наполягали на швидкому рішенні. За словами співрозмовника видання, знайомого з графіком, у Вашингтоні хочуть досягти домовленості «до Різдва».



Український президент, за словами посадовців, відповів, що потребує часу, аби провести консультації з європейськими союзниками. У Києві побоюються, що крок США без підтримки Європи може підірвати єдність Заходу. Один із західних чиновників описав ситуацію як «між вимогами щодо територій, які Україна не може прийняти, і американською позицією, яку неможливо ігнорувати». Пізніше Зеленський підтвердив журналістам, що США шукають компроміс.



Тоді український президент зустрівся в Лондоні з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Канцлер Фрідріх Мерц на початку зустрічі заявив, що наступні дні можуть стати вирішальними. 9 грудня Зеленський наголосив, що працює «дуже активно» над узгодженням компонентів потенційної угоди, і повідомив, що українська та європейська позиції вже сформовані.



Український лідер також попередив європейських партнерів, що ЄС може відмовитися від ідеї «репараційного кредиту» для України, який мав би фінансуватися за рахунок заморожених активів російського центробанку. Причиною такої можливої зміни він назвав побоювання європейців роздратувати Вашингтон і втратити його підтримку в питаннях оборони.

