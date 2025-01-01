Студенти Волинського медінституту виготовляють цілющі мазі та чаї для захисників України





Про це пише



Ініціаторкою проєкту стала викладачка фармакогнозії Лариса Радько, яка розробила рецепт ранозагоювальної мазі на основі олійних витяжок лікарських рослин. Студенти різних курсів одразу запропонували допомогу, і так з’явився волонтерський гурток «Дивосил» Циклової комісії хімічних, фармацевтичних та стоматологічних дисциплін.



Після початку повномасштабного вторгнення рецептури вдосконалили – створили зігріваючі та знеболювальні мазі, які щомісяця відправляють на фронт під конкретні запити військових.



З 2023 року гурток співпрацює з Київським фаховим медичним коледжем імені П. І. Гаврося: студенти заготовляють мед, сушену малину, шипшину, чорницю, липовий цвіт та лікувальні трави, з яких виготовляють необхідні захисникам мазі та чаї.



Організатори підкреслюють: для студентів Волинського медичного інституту волонтерство стало частиною професійного характеру. Навіть після закінчення навчання випускники продовжують цю традицію у різних містах України, доводячи, що «люди в білих халатах» – це не лише про медицину, а й про мужність, чуйність та готовність допомагати тим, хто тримає країну.





Волонтерство для студентів-медиків Волинського медичного інституту – це не хобі, а перша перевірка професійної відданості та вміння діяти там, де найважче. Історія волонтерства у ВМІ триває вже понад десять років, і за цей час студенти та викладачі власноруч виготовили тонни продукції для захисників.

