До рідного дому на Волинь «на щиті» повертається Герой Олег Гринишин

Сьогодні, 10 грудня, до рідного дому у Володимирі «На щиті» повертається військовослужбовецьПро це у телеграмі повідомляє Володимирський міський головаЙого життєвий шлях обірвався у віці 55 років. Воїн захищав рубежі України на Сумському напрямку.«Прошу орієнтовно о 10:40 сформувати коридор шани та гідно провести Захисника за наступним маршрутом: вулиця Луцька-Данила Галицького-Ковельська-Шпитальна», - зазначив мер.Похорон відбудеться завтра, 11 грудня, у Храмі святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Про час повідомлять додатково.Поховають воїна на кладовищі у рідному селі Суходоли.«Щиро співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив Ігор Пальонка.