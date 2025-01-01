До рідного дому на Волинь «на щиті» повертається Герой Олег Гринишин

До рідного дому на Волинь «на щиті» повертається Герой Олег Гринишин
Сьогодні, 10 грудня, до рідного дому у Володимирі «На щиті» повертається військовослужбовець Олег Гринишин.

Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Його життєвий шлях обірвався у віці 55 років. Воїн захищав рубежі України на Сумському напрямку.

«Прошу орієнтовно о 10:40 сформувати коридор шани та гідно провести Захисника за наступним маршрутом: вулиця Луцька-Данила Галицького-Ковельська-Шпитальна», - зазначив мер.

Похорон відбудеться завтра, 11 грудня, у Храмі святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Про час повідомлять додатково.

Поховають воїна на кладовищі у рідному селі Суходоли.

«Щиро співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив Ігор Пальонка.

